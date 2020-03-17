Выбираем правильный антисептик: ТОП-3 важных совета

В связи с пандемией вируса нет времени объяснять - самое время выбрать качественный антисептик.

Сегодня мы расскажем, на что следует обращать внимание при выборе санитайзера.

Санитайзер - то дезинфицирующее средство, которое обычно используют в медицинских заведениях, чтобы очистить руки от микробов, включая различные вирусы. Его стойкость доходит до 3 часов. А лучше всего выбирать его как профилактическое средство после мытья рук с мылом.

Как правильно выбрать санитайзер?

Спирт

Ухаживающие компоненты

Обратите внимание на то, что содержание спирта должно превышать 60%. В противном же случае он просто бесполезен.

Для того чтобы избежать пересыхания кожи и сохранения ее шелковистости, попробуйте использовать антисептик с экстрактом алоэ вера и витамин Е.

Ароматизаторы

В отношении санитайзеров ароматизаторы имеют практически нулевую пользу. Они ненатуральные и могут вызвать раздражение.

Если вы выберете правильный антисептик, то 2,5-3,0 мл средства вполне достаточно, чтобы обработать руки и убить все бактерии после поездки в общественном транспорте, похода в супермаркет или прогулки на улице.

Напомним,