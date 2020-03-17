Спастись от коронавируса: как приготовить антисептик в домашних условиях
Чтобы не стоять долго в очередях в аптеке, попробуйте приготовить его в домашних условиях.
Необходимы ингредиенты на 1 литр:
- 833,3 мл этилового спирта;
- 41,7 мл пероксида водорода;
- 14,5 мл глицерина.
Как приготовить:
Правила использования:
Мойте руки антисептиком до 30 секунд.
Уделите особое внимание ногтям. Грязь имеет свойство забиваться туда в первую очередь.
В случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи.
Антисептик эффективен, но не настолько как мыло. При возможности старайтесь его использовать чаще.
Напомним,