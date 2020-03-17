Спастись от коронавируса: как приготовить антисептик в домашних условиях

17 марта 2020 09:00 Антонина Старовойт
Спастись от коронавируса: как приготовить антисептик в домашних условиях
Спастись от коронавируса: как приготовить антисептик в домашних условиях
pixabay.com

Чтобы не стоять долго в очередях в аптеке, попробуйте приготовить его в домашних условиях.

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Сегодня самое время опробовать рецепт домашнего санитайзера. 

Необходимы ингредиенты на 1 литр: 

  • 833,3 мл этилового спирта;
  • 41,7 мл пероксида водорода;
  •  14,5 мл глицерина.

Как приготовить: 

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Ингредиенты необходимо растворить с добавлением необходимого количества кипяченой или дистиллированной воды и хранить в герметичной емкости. Через 72 часа он будет готов к потреблению. Для удобства антисептик для рук можно разлить в емкости меньшего объема.

Правила использования: 

Мойте руки антисептиком до 30 секунд. 

Уделите особое внимание ногтям. Грязь имеет свойство забиваться туда в первую очередь. 

В случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи.

Антисептик эффективен, но не настолько как мыло. При возможности старайтесь его использовать чаще. 

Напомним,

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