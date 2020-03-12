Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета

12 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета
Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета
pixabay.com

Увы, женский организм раз в месяц дает о себе знать, пуская спазматическую боль по всему телу.

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Сегодня мы расскажем, как можно избавиться от менструальной боли и что для этого необходимо делать. 

Покой

Больше отдыхайте и релаксируйте. Чем спокойнее вы будете, тем меньше дискомфорта вам будет доставлять боль. А еще постарайтесь подольше спать, потому что здоровый сон помогает привести в порядок жизненные циклы.

Витамины и рацион питания 

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К сожалению, диеты от боли при месячных еще не придумали. Однако правильное питание сможет помочь поддержать в порядке обмен веществ в организме. Добавьте в свой рацион питания больше молочных продуктов, а так же сельдерея, кураги и броколли. Эти продукты богаты кальцием, благодаря которому мышцы матки могут расслабиться, а боль, соотвественно, уменьшится. Из витаминов отдавайте предпочтение B1 и магнию. 

Компрессы

Несколько минут в теплой ванне могут помочь снять спазмы и расслабить мышцы. Только не забудьте про тампон - иначе возможно заражение инфекцией. Из-за этой же причины не стоит добавлять соль или пену. В случае если у вас нет возможности принять ванну - возьмите грелку. Положите ее на низ живота и удерживайте до 15 минут. Благодаря этому вы сможете уменьшить кровотечение и боли.

Стоит помнить: не используйте грелку при обильных кровотечениях. Суть в том, что тепло расслабляет мышцы и усиливает приток крови.

Напомним, 

 

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