Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета
Увы, женский организм раз в месяц дает о себе знать, пуская спазматическую боль по всему телу.
Покой
Больше отдыхайте и релаксируйте. Чем спокойнее вы будете, тем меньше дискомфорта вам будет доставлять боль. А еще постарайтесь подольше спать, потому что здоровый сон помогает привести в порядок жизненные циклы.
Витамины и рацион питания
Компрессы
Несколько минут в теплой ванне могут помочь снять спазмы и расслабить мышцы. Только не забудьте про тампон - иначе возможно заражение инфекцией. Из-за этой же причины не стоит добавлять соль или пену. В случае если у вас нет возможности принять ванну - возьмите грелку. Положите ее на низ живота и удерживайте до 15 минут. Благодаря этому вы сможете уменьшить кровотечение и боли.
Стоит помнить: не используйте грелку при обильных кровотечениях. Суть в том, что тепло расслабляет мышцы и усиливает приток крови.
Напомним,
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