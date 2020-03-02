Ты и молочница: ТОП-3 неочевидные причины ее появления
Наверняка, каждая девушка сталкивалась хоть раз за свою жизнь с такой неприятностью, как молочница.
Проблемы с гормонами
Гормональный дисбаланс может появится не только во время беременности или как следствие приема противозачаточных, но и в дни перед месячными. В таких случаях стоит быть очень внимательной и не заниматься самолечением, а смело и уверенно идти к врачу при первых же симптомах.
Стрессы
Ежедневные прокладки
Ежедневные прокладки — это весьма опасная и благоприятная среда для молочницы. Они могут нарушить теплообмен, повысить влажность, а значит, кандидат появится только так.
Напомним,