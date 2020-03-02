Ты и молочница: ТОП-3 неочевидные причины ее появления

2 марта 2020 15:30 Антонина Старовойт
Ты и молочница: ТОП-3 неочевидные причины ее появления
Ты и молочница: ТОП-3 неочевидные причины ее появления
pixabay.com

Наверняка, каждая девушка сталкивалась хоть раз за свою жизнь с такой неприятностью, как молочница.

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Сегодня мы расскажем о трех неочевидных причинах ее возникновения. Будьте осторожны: вы грешите, как минимум, одной!

Проблемы с гормонами 

Гормональный дисбаланс может появится не только во время беременности или как следствие приема противозачаточных, но и в дни перед месячными. В таких случаях стоит быть очень внимательной и не заниматься самолечением, а смело и уверенно идти к врачу при первых же симптомах.

Стрессы

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Высокий уровень стресса — одна из наиболее популярных и весомых причин, которые вызывают молочницу. Стрессы снижают иммунитет, а после этого начинает развиваться кандидоз. 

Ежедневные прокладки

Ежедневные прокладки — это весьма опасная и благоприятная среда для молочницы. Они могут нарушить теплообмен, повысить влажность, а значит, кандидат появится только так.

Напомним, 

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