Ты и молочница: ТОП-3 неочевидные причины ее появления

Наверняка, каждая девушка сталкивалась хоть раз за свою жизнь с такой неприятностью, как молочница.

Сегодня мы расскажем о трех неочевидных причинах ее возникновения. Будьте осторожны: вы грешите, как минимум, одной!

Проблемы с гормонами

Гормональный дисбаланс может появится не только во время беременности или как следствие приема противозачаточных, но и в дни перед месячными. В таких случаях стоит быть очень внимательной и не заниматься самолечением, а смело и уверенно идти к врачу при первых же симптомах.

Стрессы

Высокий уровень стресса — одна из наиболее популярных и весомых причин, которые вызывают молочницу. Стрессы снижают иммунитет, а после этого начинает развиваться кандидоз.

Ежедневные прокладки

Ежедневные прокладки — это весьма опасная и благоприятная среда для молочницы. Они могут нарушить теплообмен, повысить влажность, а значит, кандидат появится только так.

Напомним,