Медики назвали самый важный витамин для здоровья

10 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
Медики назвали самый важный витамин для здоровья
Медики назвали самый важный витамин для здоровья человека
pixabay.com

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, отсутствие какого витамина может нанести человеческому организму наибольший ущерб!

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Австралийские специалисты Института здоровья пришли к выводу, что человеку наиболее необходим витамин D и солнечный свет, с которым он поступает в организм. 

Этот витамин играет ключевую роль во многих обменных процессах, а также фактически формирует сильный иммунитет.

Многие исследования уже доказали, что на фоне дефицита витамина D и взрослые, и дети начинают часто болеть простудными заболеваниями. Также организму становится сложнее бороться с хроническими недугами, аллергиями и бронхиальной астмой. Зимой дефицит может быть критическим.

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Поскольку зимой солнечного света гораздо меньше, медики советуют компенсировать его посредством употребления пищи, богатой витамином D, подойдет морская рыба жирных сортов, и витаминными комплексами. 

Напомним,

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