Медики назвали самый важный витамин для здоровья
Ученые провели исследование, чтобы выяснить, отсутствие какого витамина может нанести человеческому организму наибольший ущерб!
Этот витамин играет ключевую роль во многих обменных процессах, а также фактически формирует сильный иммунитет.
Многие исследования уже доказали, что на фоне дефицита витамина D и взрослые, и дети начинают часто болеть простудными заболеваниями. Также организму становится сложнее бороться с хроническими недугами, аллергиями и бронхиальной астмой. Зимой дефицит может быть критическим.
Напомним,