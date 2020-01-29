ТОП-3 напитка для здорового сердца

29 января 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 напитка для здорового сердца
ТОП-3 напитка для здорового сердца
pixabay.com

Здоровье нужно беречь еще задолго до первых тревожных звоночков.

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Сегодня мы расскажем, какие напитки защитят ваше сердце от преждевременных заболеваний. 

Томатный сок 

Благодаря высокому содержанию ликопина и антиоксидантов помидоры помогают снизить уровень холестерина в крови и артериальное давление. Именно эти два фактора зачастую являются причиной ухудшения состояние сердца. 

Гранатовый сок 

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Ученые доказали: стакан гранатового сока в день помогает контролировать артериальное давление. Также этот напиток помогает в борьбе со свободными радиолами и снижает уровень вредного холестерина. 

Кофе 

Постоянное потребление одной чашки черного натурального кофе помогает снизить риск скопления кальция в сосудах. Дело в том, что кофейные антиоксиданты улучшают чувствительность организма к инсулину, что является огромным его преимуществом. 

Напомним, 

 

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