ТОП-3 напитка для здорового сердца
Здоровье нужно беречь еще задолго до первых тревожных звоночков.
Томатный сок
Благодаря высокому содержанию ликопина и антиоксидантов помидоры помогают снизить уровень холестерина в крови и артериальное давление. Именно эти два фактора зачастую являются причиной ухудшения состояние сердца.
Гранатовый сок
Кофе
Постоянное потребление одной чашки черного натурального кофе помогает снизить риск скопления кальция в сосудах. Дело в том, что кофейные антиоксиданты улучшают чувствительность организма к инсулину, что является огромным его преимуществом.
Напомним,