Миссия выполнима: ТОП-3 совета, как похудеть зимой

20 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
Миссия выполнима: ТОП-3 совета, как похудеть зимой
Миссия выполнима: ТОП-3 совета, как похудеть зимой
pixabay.com

Похудеть зимой часто кажется невозможным из-за отсутствия большого разнообразия фруктов и овощей, снижению активности и малого количества потребляемых витаминов.

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Сегодня мы поделимся тремя советами, которые точно поспособствуют вашему похудению за краткие сроки. 

Сезонные продукты

Вы должны понимать: помидоры, купленные зимой, выращиваются в тепличных условиях и уж точно о полезных веществах можно не говорить. Отдайте предпочтение сезонным фруктам и овощам. Тыква и свекла, морковь и капуста, перец и картошка, яблоки и груши, виноград и зелень – все эти плоды наполнены витаминами, дарят заряд силы и энергии и способствуют сохранению фигуры.

Не ешьте перед сном 

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Зимой, когда темнеет рано и светает поздно, очень сложно придерживаться нормального режима питания, поскольку уже с 6 вечера организм начинает хотеть отойти ко сну. Но все же не забывайте о вреде позднего приема пищи для вашей талии в частности. Последний прием пищи допустим за 2-3 часа перед сном. Тогда утром вы будете ощущать легкость во всем теле.

Питьевой режим 

Водная норма в день остается такой же, как и в теплое время года. Не понижайте ее меньше, чем до 1,5 литров воды в день. Важно: это должна быть именно вода, а не жидкость (кофе, чай, компот, сок). 

Напомним, 

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