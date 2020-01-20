Миссия выполнима: ТОП-3 совета, как похудеть зимой
Похудеть зимой часто кажется невозможным из-за отсутствия большого разнообразия фруктов и овощей, снижению активности и малого количества потребляемых витаминов.
Сезонные продукты
Вы должны понимать: помидоры, купленные зимой, выращиваются в тепличных условиях и уж точно о полезных веществах можно не говорить. Отдайте предпочтение сезонным фруктам и овощам. Тыква и свекла, морковь и капуста, перец и картошка, яблоки и груши, виноград и зелень – все эти плоды наполнены витаминами, дарят заряд силы и энергии и способствуют сохранению фигуры.
Не ешьте перед сном
Питьевой режим
Водная норма в день остается такой же, как и в теплое время года. Не понижайте ее меньше, чем до 1,5 литров воды в день. Важно: это должна быть именно вода, а не жидкость (кофе, чай, компот, сок).
Напомним,