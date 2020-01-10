Как есть меньше: главные советы
Наверняка, вы сталкивались с проблемой переедания. Особенно, во время праздников и выходных.
Уберите ее с глаз подальше
Когда обольститель вашего желудка находится на видном месте, рука так и тянется за лишним пряников или полоской шоколадки. Вы можете обхитрить свои инстинкты: спрячьте раздражители как можно дальше. К примеру, на верх шкафа или в кладовку. Проверено на опыте: тогда ваша лен превзойдет над желанием съесть запретную шоколадку.
Тщательно жуйте
Завтракайте
Вы можете пропустить что угодно: ужин, полдник, поезд, но не завтрак! Дело в том, что наш организм от части работает как машина. То есть, для того, чтобы двигатель завелся и довез вас до конца дня, наполненными силами и энергией, вам следует загрузить его калориями с самого утра. Потребляйте сложные углеводы или белок. Можете даже позволить себе немного сладкого. Благодаря этому есть в течение дня будет хотеться куда меньше.
Правило двух
Старайтесь, чтобы в вашей тарелке находились только две позиции: гарнир и мясо, салат и рыба. Такое питание выработает у вас привычку есть меньше и не заставлять себя съедать больше.
Режим
Главное - помните о режиме питания и сна. Кстати, недостаток сна тоже негативно сказывается на вашей форме и желании есть. В случае недосыпания, организм будет искать больше источников энергии в первую очередь в еде.
Напомним,