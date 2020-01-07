Новый Берлин: ТОП-5 мест, которые вы можете увидеть только тут

7 января 2020 14:00 Антонина Старовойт
Новый Берлин: ТОП-5 мест, которые вы можете увидеть только тут
Новый Берлин: ТОП-5 мест, которые вы можете увидеть только тут
pixabay.com

Берлин прекрасен в своем разнообразии.

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Он молодежный и насыщенный большим количеством мероприятий для лиц до 25 лет. Он строгий и серьезный для офисных работников, которые решают важные вопросы в своих высотках-центрах. Берлин для пенсионеров - постоянные прогулки вдоль Рейна под звуки чаек. Да-да, Берлин по истине может зваться городом чаек. 

Сегодня мы расскажем об уникальных местах столицы Германии, которые прославляют ее уже не первый десяток лет. Тут каждый точно найдет что-то для себя, захочет схватить рюкзак и отправиться навстречу городе-мечте. 

Бранденбургские ворота 

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Они считаются настоящий визитной карточкой Берлина. Построенные в начале XVIII века, Бранденбургские ворота являются лучшим примером немецкого классицизма. А во время рождественских праздников здесь собирается чуть ли не весь город. Кстати, он весьма разнообразный. На улицах ходит много представителей национальных меньшин, поэтому Берлин ощущается как гостеприимный и доброжелательный город. Как и его жители. 

Галерея Ист-Сайд

Этот тот самый знаменитый стрит-арт, изображающий поцелуй Брежнева и Хонеккера. Галерея Ист-Сайд является самой большой под открытым небом. Ее общая длина достигает 1.3 километров. Размещена она на части сохранившейся Берлинской стены. После ее падения в 1989 году более 100 художников из 21 страны собрались, чтобы нарисовать картины, посвященные миру и любви.

Рейхстаг 

Ранее Рейхстаг был известен как символ победы над нацизмом во время Второй мировой войны. Сегодня он известен как действующее здание немецкого парламента. Зайти внутрь здания вполне реально - вам достаточно только предварительно зарегестрироваться. Она, к слову, бесплатная. Поэтому посмотреть один из главных нынешних ориентиров в Берлине вы можете абсолютно бесплатно. 

Берлинский собор 

Эту достопримечательность мы видим чаще всего на фотках друзей. Помпезное здание является самой популярной церковью для посещения во всем Берлине. Всего за 7 евро вы можете зайти внутрь и насладиться живописным видов, который открывается из окон собора. 

Тиргартен 

Этот парк является такой же достопримечательностью для берлинцев, как Гайд-парк для британцев или Централ-парк для ньюйоркцев. Парк представляет собой большую территорию с цветущими клумбами, где собираются местные жители после тяжелого рабочего дня или в выходные дни на продолжительные прогулки. Также здесь находится Колонна победы и официальная резиденция президента Германии — Дворец Бельвю. 

Напомним, 

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