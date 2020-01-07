Новый Берлин: ТОП-5 мест, которые вы можете увидеть только тут
Берлин прекрасен в своем разнообразии.
Сегодня мы расскажем об уникальных местах столицы Германии, которые прославляют ее уже не первый десяток лет. Тут каждый точно найдет что-то для себя, захочет схватить рюкзак и отправиться навстречу городе-мечте.
Бранденбургские ворота
Галерея Ист-Сайд
Этот тот самый знаменитый стрит-арт, изображающий поцелуй Брежнева и Хонеккера. Галерея Ист-Сайд является самой большой под открытым небом. Ее общая длина достигает 1.3 километров. Размещена она на части сохранившейся Берлинской стены. После ее падения в 1989 году более 100 художников из 21 страны собрались, чтобы нарисовать картины, посвященные миру и любви.
Рейхстаг
Ранее Рейхстаг был известен как символ победы над нацизмом во время Второй мировой войны. Сегодня он известен как действующее здание немецкого парламента. Зайти внутрь здания вполне реально - вам достаточно только предварительно зарегестрироваться. Она, к слову, бесплатная. Поэтому посмотреть один из главных нынешних ориентиров в Берлине вы можете абсолютно бесплатно.
Берлинский собор
Эту достопримечательность мы видим чаще всего на фотках друзей. Помпезное здание является самой популярной церковью для посещения во всем Берлине. Всего за 7 евро вы можете зайти внутрь и насладиться живописным видов, который открывается из окон собора.
Тиргартен
Этот парк является такой же достопримечательностью для берлинцев, как Гайд-парк для британцев или Централ-парк для ньюйоркцев. Парк представляет собой большую территорию с цветущими клумбами, где собираются местные жители после тяжелого рабочего дня или в выходные дни на продолжительные прогулки. Также здесь находится Колонна победы и официальная резиденция президента Германии — Дворец Бельвю.
Напомним,