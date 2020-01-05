ТОП-5 вещей, которые опасно надевать в самолет
Независимо от того, отправляетесь ли вы в дальний полет или же совершаете короткий перелет, важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и избежали неприятностей при регистрации в аэропорту.
Контактные линзы
Минимальная влажность воздуха в салоне достигает 20%, что существенно сушит ваши линзы и вызывает раздражение. Если у вас длительный перелет, замените линзы очками, особенно если вы собираетесь спать.
Металлические украшения или элементы в одежде
Сложные вещи
Это относится к любительницам комбинезона. Безусловно, они выглядят очень эффектно. Но вот с удобством и комфортом они явно не дружат. Особенно когда вопрос касается туалета. В самолетах туалеты очень маленькие, поэтому снимать полностью комбинезон или же боди будет лишней морокой. Оставьте такие наряды для ужина при свечах или непродолжительной прогулки.
Тесная одежда
Откажитесь от обтягивающей и неудобной одежды, особенно если ваш рейс длится более 4 часов. Дальние путешествия опасны для многих риском тромбоза глубоких вен. При нем, обычно в ногах, образуются сгустки крови, мешающие нормальному кровотоку. Чтобы предотвратить риск тромбоза, надевайте специальные компрессионные носки и носите свободную одежду, часто вставайте и разминайтесь, прогуливаясь по салону.
Духи
Откажитесь от тяжелого аромата. Помните: вы будете не одни в салоне. Многие люди сейчас подвержены аллергическим реакциям на разного рода ароматы. Безопаснее всего единожды пройтись туалетной водой по шее, чтобы запах не расходился на все помещение.
Напомним,