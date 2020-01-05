ТОП-5 вещей, которые опасно надевать в самолет

5 января 2020 17:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 вещей, которые опасно надевать в самолет
ТОП-5 вещей, которые опасно надевать в самолет
pixabay.com

Независимо от того, отправляетесь ли вы в дальний полет или же совершаете короткий перелет, важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и избежали неприятностей при регистрации в аэропорту.

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Сегодня мы поделимся списком нежелательных вещей из гардероба для перелета, которые лучше упаковать в чемодан. 

Контактные линзы 

Минимальная влажность воздуха в салоне достигает 20%, что существенно сушит ваши линзы и вызывает раздражение. Если у вас длительный перелет, замените линзы очками, особенно если вы собираетесь спать.

Металлические украшения или элементы в одежде 

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Такой предмет одежды может значительно замедлить вашу регистрацию на рейс. И если в случае с обувью вы можете ее снять, то, к примеру, свитер с металлическими элементами снимать будет уже не так комфортно перед всем залом. Чтобы избежать лишних неприятностей, обезопасьте себя свитером без каких-либо вставок из металла. Не забывайте и о минимальном количестве аксессуаров. 

Сложные вещи

Это относится к любительницам комбинезона. Безусловно, они выглядят очень эффектно. Но вот с удобством и комфортом они явно не дружат. Особенно когда вопрос касается туалета. В самолетах туалеты очень маленькие, поэтому снимать полностью комбинезон или же боди будет лишней морокой. Оставьте такие наряды для ужина при свечах или непродолжительной прогулки. 

Тесная одежда 

Откажитесь от обтягивающей и неудобной одежды, особенно если ваш рейс длится более 4 часов. Дальние путешествия опасны для многих риском тромбоза глубоких вен. При нем, обычно в ногах, образуются сгустки крови, мешающие нормальному кровотоку. Чтобы предотвратить риск тромбоза, надевайте специальные компрессионные носки и носите свободную одежду, часто вставайте и разминайтесь, прогуливаясь по салону.

Духи

Откажитесь от тяжелого аромата. Помните: вы будете не одни в салоне. Многие люди сейчас подвержены аллергическим реакциям на разного рода ароматы. Безопаснее всего единожды пройтись туалетной водой по шее, чтобы запах не расходился на все помещение. 

Напомним, 

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