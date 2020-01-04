ТОП-3 продукта, которые провоцируют старение

Следить за состоянием организма нужно в любом возрасте. Ведь, как оказалось, продукты имеют такое же влияние на возраст организма, как вредные привычки и неправильный образ жизни.

Сегодня мы расскажем о трех главных продуктах , провоцирующих незамедлительное старение вашего организма.

Лимонад

Во-первых, по утверждению стоматологов, лимонад провоцирует разрушение зубной эмали. Длительное потребление данного напитка способно нанести непоправимый вред организму и зубам, в частности. Также он является частым способом для утоления жажды. Однако большое содержание сахара способно повысить уровень инсулина в крови. А такие регулярные действия сулят риском диабета.

Мясо

Колбаса и бекон – обработанные продукты, которые содержат много натрия, насыщенных жиров и сульфитов. Они обезвоживают кожу и негативно влияют на коллаген, провоцируя старение. Именно поэтому потребление мяса должно быть умеренным. Лучше отдавать предпочтение его диетическим видам.

Сухофрукты

Сухофрукты опасны своим высоким содержанием углеводов. На 100 г их приходится 83 г. А 58 г из них - чистый сахар. Потребление продуктов с высоким содержанием сахара провоцирует образование лишнего веса. А оно, в свою очередь, приводит к преждевременному старению.

Напомним,