ТОП-3 продукта, которые провоцируют старение
Следить за состоянием организма нужно в любом возрасте. Ведь, как оказалось, продукты имеют такое же влияние на возраст организма, как вредные привычки и неправильный образ жизни.
Лимонад
Во-первых, по утверждению стоматологов, лимонад провоцирует разрушение зубной эмали. Длительное потребление данного напитка способно нанести непоправимый вред организму и зубам, в частности. Также он является частым способом для утоления жажды. Однако большое содержание сахара способно повысить уровень инсулина в крови. А такие регулярные действия сулят риском диабета.
Мясо
Сухофрукты
Сухофрукты опасны своим высоким содержанием углеводов. На 100 г их приходится 83 г. А 58 г из них - чистый сахар. Потребление продуктов с высоким содержанием сахара провоцирует образование лишнего веса. А оно, в свою очередь, приводит к преждевременному старению.
Напомним,