ТОП-3 продукта, которые провоцируют старение

4 января 2020 19:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 продукта, которые провоцируют старение
ТОП-3 продукта, которые провоцируют старение
pixabay.com

Следить за состоянием организма нужно в любом возрасте. Ведь, как оказалось, продукты имеют такое же влияние на возраст организма, как вредные привычки и неправильный образ жизни.

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Сегодня мы расскажем о трех главных продуктах, провоцирующих незамедлительное старение вашего организма. 

Лимонад 

Во-первых, по утверждению стоматологов, лимонад провоцирует разрушение зубной эмали. Длительное потребление данного напитка способно нанести непоправимый вред организму и зубам, в частности. Также он является частым способом для утоления жажды. Однако большое содержание сахара способно повысить уровень инсулина в крови. А такие регулярные действия сулят риском диабета. 

Мясо 

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Колбаса и бекон – обработанные продукты, которые содержат много натрия, насыщенных жиров и сульфитов. Они обезвоживают кожу и негативно влияют на коллаген, провоцируя старение. Именно поэтому потребление мяса должно быть умеренным. Лучше отдавать предпочтение его диетическим видам.

Сухофрукты 

Сухофрукты опасны своим высоким содержанием углеводов. На 100 г их приходится 83 г. А 58 г из них - чистый сахар. Потребление продуктов с высоким содержанием сахара провоцирует образование лишнего веса. А оно, в свою очередь, приводит к преждевременному старению. 

Напомним, 

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