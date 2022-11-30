Якими продуктами запасатись на випадок блекауту: перелік must have

Через обстріли русні ми можемо на певний залишитися у блекауті або з дуже обмеженим постачанням електрики. Тож збираємо правильний харчовий запас!

1. Хліб

Звісно, ви би з великим задоволенням обрали хліб або булку, але такі продукти швидко зачерствіють, тому нам потрібні... Сухарики. Так, так. Звичайні хлібні сухарики допоможуть втамувати голод, вони не потребують особливих умов зберігання та мають довгий термін вживання. Ми говоримо зараз не про солоні сухарики до пива. Взагалі все солоне із раціону треба викинути, адже з водою також можуть бути проблеми.

2. Вода

Коли знеструмлюється все місто чи навіть район, починаються проблеми з водою. Навіть якщо у вашому регіоні прийнятною для пиття є вода у крані, будьте готові, що не стане і її. Магазини будуть закриті, то де братимете воду? Запасіться нею зараз, поки все функціонує. Беріть запас хоча б на 3-4 дні, краще на тиждень.

3. Солодощі

В цьому сегменті нам будуть потрібні бублики, крекери, енергетичні батончики, шоколад.

Ці речі швидко насичують організм калоріями, а калорії взимку потрібні перш за все, щоб зігріти організм.

4. Консерви

Звісно, без цього нікуди. Курка, телятина, свинина, риба, підійдуть будь-які консерви.

5. Супи, каші та інші страви швидкого приготування.

6. Макарони та крупи для готування.

Бо, наприклад, зваривши рис і відкривши консерву, ви швидко зготуєте собі нормальну вечерю.

7. Овочі та фрукти.

Беріть все, що любите, і все, що буде довго зберігатися. Також треба звернути увагу на речі, що можуть допомогти вам при застуді.

Це лимон, цитрусові, мед.

8. Напої

Подбайте, щоб вдома були напої, які можна пити гарячими, какао, чай, кава,

Нагадаємо,