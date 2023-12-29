Власна картка METRO для Хорека

Компанія METRO пропонує ряд переваг та зручностей для бізнесу. Ними можна скористатися після реєстрації та отримання власної картки клієнта Хорека.

Компанія METRO пропонує ряд переваг та зручностей для бізнесу. Ними можна скористатися після реєстрації та отримання власної картки клієнта Хорека. Детальніше можна дізнатися на сторінці — METRO.

Які переваги співпраці з METRO

Співпраця з METRO пропонує бізнесам у сфері Horeca (готельно-ресторанний бізнес) низку значущих переваг:

Оптові ціни та спеціальні умови:

Масштабні закупівлі. Бізнеси мають можливість закуповувати товари великими партіями за зниженими цінами.

Гнучкі умови. METRO пропонує гнучкі умови покупок, що дає змогу клієнтам купувати товари відповідно до їхніх поточних потреб і фінансових можливостей.

Ексклюзивні знижки та пропозиції:

Персоналізовані знижки. Власники карток METRO мають доступ до персоналізованих знижок на певні товари.

Спеціальні акції. Регулярні акційні пропозиції для власників карток, що можуть включати сезонні та тематичні знижки.

Послуги доставки:

Зручність доставки. METRO пропонує послуги доставки, що значно спрощує логістику та управління запасами для бізнесів.

Гнучкий графік доставки. Клієнти можуть обирати зручний час доставки, виходячи з потреб свого бізнесу.

Широкий асортимент товарів:

Харчові продукти та напої. Великий вибір продуктів, від свіжих фруктів та овочів до екзотичних напоїв.

Обладнання для Horeca. Сучасне кухонне та ресторанне обладнання, меблі та аксесуари для готельно-ресторанного бізнесу.

Побутова хімія та гігієнічні товари. Все необхідне для підтримки чистоти та гігієни в ресторанах та готелях.

Зручність покупок у торгових центрах та онлайн:

Шопінг у ТЦ та інтернет-магазині. Власники карток METRO можуть робити покупки як у мережі торгових центрів, так і в інтернет-магазині METRO, використовуючи одну й ту саму картку.

Онлайн замовлення та оплата. Зручність онлайн замовлень та оплати, що дає можливість економити час та керувати закупівлями дистанційно.

Як зареєструватися та отримати власну картку METRO для Horeca

Отримання власної картки METRO для Horeca — це процес, що включає декілька кроків:

Відвідати офіційний сайт METRO Україна:

Перейти на веб-сайт METRO.

Знайти розділ, присвячений реєстрації для бізнес-клієнтів.

Заповнити форму реєстрації:

Надати основну інформацію про ваш бізнес, включаючи назву компанії, юридичну адресу, ІПН та контактну інформацію.

Вказати тип бізнесу (наприклад, ресторан, кафе, готель тощо) та основну сферу діяльності.

Визначити очікуваний обсяг закупівель та специфічні потреби вашого бізнесу.

Документація для реєстрації:

Підготувати необхідні документи для верифікації бізнесу, такі як реєстраційні документи компанії, витяг із ЄДРПОУ та інші.

Завантажити скан-копії або фотографії цих документів на сайті під час реєстрації.

Очікування підтвердження:

Після подачі форми реєстрації та відповідних документів, ваша заявка буде оброблена командою METRO.

Процес верифікації може зайняти кілька днів. Під час цього часу може бути запит на додаткову інформацію або документацію.

Отримання та активація картки METRO:

Після успішної верифікації бізнесу, вам буде надіслана власна картка METRO.

Картка може бути відправлена поштою на адресу вашого бізнесу або можна буде її отримати в найближчому магазині METRO.

Після отримання картки, її потрібно активувати. Це можна зробити онлайн на сайті METRO або в найближчому магазині METRO.

Актуальний асортимент товарів в інтернет-магазині

На сайті компанії METRO постійно оновлюється асортимент товарів, включаючи:

Харчові продукти та напої.

Обладнання для готельно-ресторанного бізнесу.

Побутова хімія та гігієнічні товари.

Товари для декору та атмосфери.

Спеціальні товари для сезонних подій.

Засоби індивідуального захисту та безпеки тощо.

Отримання власної картки METRO є вигідним рішенням для бізнесу у сфері Хореки, відкриваючи доступ до особливих умов співпраці, знижок та широкого асортименту товарів.