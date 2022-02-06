Как продлить жизнь продуктам: крупы, мясо, зелень, молочные продукты – секреты шеф-поваров

Учимся правильно хранить крупы, зелень, экзотические фрукты, мясо и молочку.

Как хранить крупы?

Многие не задумываются, как и где должны храниться разные продукты. Ориентируются на конечный срок употребления – дату, которую производители указывают на упаковке. Но иногда она не совпадает с фактическим сроком. Молочка прокисает раньше времени, зелень вянет, а в крупах заводится моль. Как же правильно хранить разные продукты питания? Об этом Новый канал узнал у эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

– Если вы покупаете рис или гречку в пакете, можете хранить ее так ровно до того момента, пока не откроете этот пакет, – рассказывает Шеф. – После этого лучше пересыпать крупу в банку или контейнер, который герметично закрывается. Срок жизни круп зависит не только от того, как вы их храните, но и у какого производителя покупаете. Чем он лучше, тем ярче будет вкус крупы. Если вы покупали ее на развес в магазине, понятно, что долго хранить нельзя. Почему? Мы не знаем, с какого завода ее «подмели», в каких условиях она лежала до того, как попала на прилавок, а потом к вам.

Как хранить крупы / pixabay.com

Как насчет свежей зелени?

– Лучше не хранить ее в пакете – так она быстрее пропадает. Там заводятся разные микроорганизмы, – объясняет эксперт. – У меня есть специальный бокс для зелени. Туда я кладу бумажную салфетку, которую сбрызгиваю водой. На нее – зелень, которую также сбрызгиваю водой. Сверху накрываю влажной бумажной салфеткой. Так веточки могут сохранять свою свежесть до 5-6 дней.

Как продлить жизнь экзотическим фруктам?

– Очень часто можно увидеть, как бананы, киви, манго и другие экзотические фрукты после покупки отправляют в холодильник, а потом удивляются, что они чернеют, начинают гнить и теряют вкусовые качества. Экзотические фрукты привыкли к теплому климату и высокой температуре, поэтому их нельзя хранить в холодильнике, – делится Алекс. – Лучшее место для них – сухое с комнатной температурой, например, кухонный шкаф. Бананы рекомендую хранить отдельно от остальных фруктов, потому что они быстро созревают и начинают чернеть, помогая в этом и «соседям».

Экзотические фрукты / pixabay.com

Как сохранить свежесть мяса?

– Идеальный вариант – вакуумирование, – советует Шеф. – Без кислорода оно будет портиться медленнее. Но этот способ доступен не всем. Специальные аппараты довольно дорогие. Если вы купили мясо на развес, не храните его в пакете, переложите в сухой контейнер с крышкой. И не нужно перед этим его мыть, потому что микроорганизмы из воды осядут на продукте и начнут развиваться. А если купленное мясо уже было в вакуумной упаковке, не открывайте его заранее. Лучше всего это сделать непосредственно перед приготовлением, чтобы увеличить срок хранения.

Где лучшее место для молочных продуктов?

– Многие ставят молочные продукты на дверцу холодильника, но, если вы хотите продлить им жизнь, поставьте ближе к задней стенке. Молочка – скоропортящийся продукт, которому нужна постоянная температура. Из-за регулярного открытия и закрытия дверцы температура там нестабильна, – объясняет Шеф. – Если вы купили сметану в пакете, после вскрытия упаковки переложите ее в стеклянную емкость с герметичной крышкой. Не храните в металлической посуде и не оставляйте в ней столовые приборы. Дело в том, что металл ускоряет процесс окисления, и ваш продукт быстрее прокиснет. Также учтите, что сметану нужно набирать только сухой и чистой ложкой. Потому что лишняя влага также поможет быстрее окислиться.

Какими советами Алекс Якутов будет делиться с владельцами и командами ресторанов – смотрите весной 2022 года в реалити «На ножах» на Новом канале.