Как снизить уровень сахара в крови

Повышенный уровень глюкозы в крови человека чреват многими неприятностями, например, воспалениями и возникновением диабета.

Но способ контролировать уровень сахара в крови существует! По словам ученых из Американской диабетической ассоциации, людям с лишним весом или толерантностью к глюкозе, если возникает риск диабета необходимо насытить свой рацион бобовыми.

Бобовые имеют низкий гликемический индекс, показатель влияния углеводов на уровень сахара в крови, а это самое важное.

Например, фасоль помогает контролировать сахар гораздо лучше, чем другие крахмалистые продукты.

Чтобы достичь позитивной динамики, употребляйте бобовые хотя бы несколько раз в неделю, а если решите остановиться именно на фасоли, выбирайте без натрия (консервированную) или сушенную.

С точки зрения исследователей, дополнительными плюсами для здоровья обладает черная фасоль, поскольку организм переваривает ее дольше.

Напомним,