Как снизить уровень сахара в крови

23 ноября 2021 15:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как снизить уровень сахара в крови
Назван доступный каждому продукт для снижения уровня сахара
pixabay.com

Повышенный уровень глюкозы в крови человека чреват многими неприятностями, например, воспалениями и возникновением диабета.

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Но способ контролировать уровень сахара в крови существует! По словам ученых из Американской диабетической ассоциации, людям с лишним весом или толерантностью к глюкозе, если возникает риск диабета необходимо насытить свой рацион бобовыми.

Бобовые имеют низкий гликемический индекс, показатель влияния углеводов на уровень сахара в крови, а это самое важное.

Например, фасоль помогает контролировать сахар гораздо лучше, чем другие крахмалистые продукты.  

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Чтобы достичь позитивной динамики, употребляйте бобовые хотя бы несколько раз в неделю, а если решите остановиться именно на фасоли, выбирайте без натрия (консервированную) или сушенную. 

С точки зрения исследователей, дополнительными плюсами для здоровья обладает черная фасоль, поскольку организм переваривает ее дольше.

Напомним,

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