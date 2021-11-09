Затмения, ретроградный Меркурий и еще несколько опасных дат в 2022 году
Астрологи рассказали, какие дни сопряжены с большим риском неприятностей в 2022 году.
Солнечные и лунные затмения
Отметьте эти даты у себя в календаре: в дни затмений не стоит заниматься серьезными делами, рисковать, менять свою судьбу или принимать решения.
Пятница 13-е
Всего одна пятница 13-е ожидается в 2022 году, она попадает на май!
Астрологи рекомендуют не сообщать о своих планах, которые вы планирует осуществить в этот день, иначе проблем не миновать.
Ретроградное движение планет
30 октября – день ретроградного Марса. Воинственная планета может стать причиной неоправданной вспышки гнева.
Юпитер будет ретроградным 28 июля, в этот день вам будет очень сложно отыскать мотивацию для работы.
24 августа начинается ретроградное движение Урана. День связан с ложью во всех ее проявлениях. Есть риск стать жертвой мошенника.
Напомним,