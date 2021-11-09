Затмения, ретроградный Меркурий и еще несколько опасных дат в 2022 году

Астрологи рассказали, какие дни сопряжены с большим риском неприятностей в 2022 году.

Солнечные и лунные затмения

В 2022 году человечество ожидает сразу два солнечных затмения. Частично солнце скроется 30 апреля и 25 октября. Лунные затмения будут полными, они пройдут 15 мая и 8 ноября.

Отметьте эти даты у себя в календаре: в дни затмений не стоит заниматься серьезными делами, рисковать, менять свою судьбу или принимать решения.

Пятница 13-е

Всего одна пятница 13-е ожидается в 2022 году, она попадает на май!

Астрологи рекомендуют не сообщать о своих планах, которые вы планирует осуществить в этот день, иначе проблем не миновать.

Ретроградное движение планет

Ретроградный Меркурий, оказывающий влияние на все спектры жизни человека, будет особенно активен 14 января, 10 мая, 10 сентября и 29 декабря. Совет специалистов: отказаться от дорогостоящих приобретений.

30 октября – день ретроградного Марса. Воинственная планета может стать причиной неоправданной вспышки гнева.

Юпитер будет ретроградным 28 июля, в этот день вам будет очень сложно отыскать мотивацию для работы.

24 августа начинается ретроградное движение Урана. День связан с ложью во всех ее проявлениях. Есть риск стать жертвой мошенника.

Напомним,