Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года

3 ноября 2021 16:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
pixabay.com

Известный астролог советует, как стать богатым.

Павел Глоба составил гороскоп на 2022 год и уже выделил счастливчиков, которые смогут разбогатеть до неприличия! 

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Вы готовы узнать их имена?

Телец, Рак и Весы.

Именно вам, по мнению Глобы, удастся существенно улучшить свое материальное положение. 

Если до этого вы могли только мечтать о том, чтобы купаться в роскоши, то в 2022 году ваша мечта станет реальностью.

Глоба отмечает, что указанным знакам звезды подарят редкую удачу, а репетиция предстоящих успехов начнется уже в декабре 2021 года. 

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Год тигра принесет вам не только деньги, но и карьерный рост, возможность профессиональной реализации и, что самое главное, стабильность, уверенность в будущем! 

Многие смогут купить жилье или сделать другие крупные дорогие покупки — автомобиль или дачу.

Напомним, 

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