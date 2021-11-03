Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Известный астролог советует, как стать богатым.
Павел Глоба составил гороскоп на 2022 год и уже выделил счастливчиков, которые смогут разбогатеть до неприличия!
Телец, Рак и Весы.
Именно вам, по мнению Глобы, удастся существенно улучшить свое материальное положение.
Если до этого вы могли только мечтать о том, чтобы купаться в роскоши, то в 2022 году ваша мечта станет реальностью.
Глоба отмечает, что указанным знакам звезды подарят редкую удачу, а репетиция предстоящих успехов начнется уже в декабре 2021 года.
Многие смогут купить жилье или сделать другие крупные дорогие покупки — автомобиль или дачу.
Напомним,