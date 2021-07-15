Названы самые умные знаки Зодиака: а вы интеллектуал?

15 июля 2021 11:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы самые умные знаки Зодиака: а вы интеллектуал?
Названы самые умные знаки Зодиака: а вы интеллектуал?
pixabay.com

Астрологи рассказали о знаках Зодиака с высокими интеллектуальными способностями.

Стрелец

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Чемпионами среди умников звездочеты признали Стрельцов.

Эти оптимисты рождаются интеллектуально развитыми, многим они кажутся по-стариковски мудрыми (в любом возрасте). Кроме того, Стрельцов отличает детская открытость к новым знаниям, которая никуда не девается всю жизнь.

Дева 

Серебряные призеры Девы берут прагматичностью и логикой. Они принимают верные решения, потому что не ленятся все проанализировать.

Представители этого знака обладают прекрасным чутьем и способностями к дедукции, отлично проявляют себя и в творчестве.

Близнецы

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Рожденные под этим созвездием представляют собой гремучую смесь острого ума, аналитических способностей и невероятной фантазии. Порой Близнецы заходят в своих умозаключениях слишком далеко и теряют связь с реальностью.

Водолей

Свои способности Водолеи используют для решения глобальных задач мирового масштаба. Они могут всерьез заняться чем-то высокотехнологичным. Решение повседневных задач они, с радостью, поручат кому-то более приземленному.

Напомним,

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