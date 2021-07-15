Названы самые умные знаки Зодиака: а вы интеллектуал?
Астрологи рассказали о знаках Зодиака с высокими интеллектуальными способностями.
Стрелец
Эти оптимисты рождаются интеллектуально развитыми, многим они кажутся по-стариковски мудрыми (в любом возрасте). Кроме того, Стрельцов отличает детская открытость к новым знаниям, которая никуда не девается всю жизнь.
Дева
Серебряные призеры Девы берут прагматичностью и логикой. Они принимают верные решения, потому что не ленятся все проанализировать.
Представители этого знака обладают прекрасным чутьем и способностями к дедукции, отлично проявляют себя и в творчестве.
Близнецы
Водолей
Свои способности Водолеи используют для решения глобальных задач мирового масштаба. Они могут всерьез заняться чем-то высокотехнологичным. Решение повседневных задач они, с радостью, поручат кому-то более приземленному.
Напомним,