Названы самые умные знаки Зодиака: а вы интеллектуал?

Астрологи рассказали о знаках Зодиака с высокими интеллектуальными способностями.

Стрелец

Чемпионами среди умников звездочеты признали Стрельцов.

Эти оптимисты рождаются интеллектуально развитыми, многим они кажутся по-стариковски мудрыми (в любом возрасте). Кроме того, Стрельцов отличает детская открытость к новым знаниям, которая никуда не девается всю жизнь.

Дева

Серебряные призеры Девы берут прагматичностью и логикой. Они принимают верные решения, потому что не ленятся все проанализировать.

Представители этого знака обладают прекрасным чутьем и способностями к дедукции, отлично проявляют себя и в творчестве.

Близнецы

Водолей

Рожденные под этим созвездием представляют собой гремучую смесь острого ума, аналитических способностей и невероятной фантазии. Порой Близнецы заходят в своих умозаключениях слишком далеко и теряют связь с реальностью.

Свои способности Водолеи используют для решения глобальных задач мирового масштаба. Они могут всерьез заняться чем-то высокотехнологичным. Решение повседневных задач они, с радостью, поручат кому-то более приземленному.

Напомним,