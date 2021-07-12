Названы знаки Зодиака, которым стоит поберечь себя в ближайшие дни

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в ближайшие несколько недель следует осторожно относиться к себе и не нарываться на неприятности.

Овен

Лев

Овен, вы ощутите усталость и, возможно, ностальгию по каким-то вещам из прошлого. Из-за этого вам захочется еще больше душевного тепла прямо сейчас. Однако не стоит бросаться в объятия первого встречного человека, это может закончиться как минимум разбитым сердцем.

Львы весь месяц проведут в бесконечном самоанализе и будут беспощадно критиковать себя.

Вам необходимо найти занятие по душе, чтобы выпустить пар, иначе продуктивность будет оставлять желать лучшего до самого августа.

Стрелец

Стрельцам придется пережить череду жизненных перемен. Даже если вам будет сложно прощаться с прошлым, стоит понимать, что без этого никак. Отпустите людей, которые не дают вам двигаться вперед, а потом проведите дома генеральную уборку и выбросите все, что потеряло актуальность.

Напомним,