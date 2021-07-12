Названы знаки Зодиака, которым стоит поберечь себя в ближайшие дни

12 июля 2021 15:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы знаки Зодиака, которым стоит поберечь себя в ближайшие дни
Названы знаки Зодиака, которым стоит поберечь себя в ближайшие дни
pixabay.com

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в ближайшие несколько недель следует осторожно относиться к себе и не нарываться на неприятности.

Овен 

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Овен, вы ощутите усталость и, возможно, ностальгию по каким-то вещам из прошлого. Из-за этого вам захочется еще больше душевного тепла прямо сейчас. Однако не стоит бросаться в объятия первого встречного человека, это может закончиться как минимум разбитым сердцем.

Лев

Львы весь месяц проведут в бесконечном самоанализе и будут беспощадно критиковать себя.

Вам необходимо найти занятие по душе, чтобы выпустить пар, иначе продуктивность будет оставлять желать лучшего до самого августа. 

Стрелец

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Стрельцам придется пережить череду жизненных перемен. Даже если вам будет сложно прощаться с прошлым, стоит понимать, что без этого никак. Отпустите людей, которые не дают вам двигаться вперед, а потом проведите дома генеральную уборку и выбросите все, что потеряло актуальность.

Напомним,

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