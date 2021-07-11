Оля Фреймут рассекретила, какой самый большой гонорар получала
Телевизионная жизнь Ольги Фреймут была насыщенной. За 20 лет работы в шоу-бизнесе она приняла участие в большом количестве проектов, стала лицом многих брендов и радовала зрителей на корпоративах в качестве ведущей.
Гонорар стал неожиданностью даже для самой Ольги.
Був новорічний корпоратив. Після корпоративу розрахувались, я вдома подивилась і зрозуміла, что можу придбати квартиру,‒ вспоминает ведущая.
Етикет ‒ моя пристрасть. Секретна зброя і сила,‒ написала в новом посте Фреймут.
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