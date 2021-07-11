Оля Фреймут рассекретила, какой самый большой гонорар получала

Телевизионная жизнь Ольги Фреймут была насыщенной. За 20 лет работы в шоу-бизнесе она приняла участие в большом количестве проектов, стала лицом многих брендов и радовала зрителей на корпоративах в качестве ведущей.

По словам знаменитости , именно за один из корпоративов она получила самый большой в своей жизни гонорар. Когда и где это произошло она не стала рассказывать, однако призналась, что на тот момент этой суммы бы хватило на приобретение собственной квартиры в Киеве.

Гонорар стал неожиданностью даже для самой Ольги.

Був новорічний корпоратив. Після корпоративу розрахувались, я вдома подивилась і зрозуміла, что можу придбати квартиру,

‒ вспоминает ведущая.

К слову, сейчас знаменитость с улыбкой на лице вспоминает активное телевизионное прошлое, правда возвращаться на телеэкраны не спешит. Ей не нравится, как она выглядит в кадре, хоть и считает себя очень хорошей ведущей. Все свои силы и энергию звезда направляет на написание книг, ведение лекций и конференций в области этикета.

Етикет ‒ моя пристрасть. Секретна зброя і сила,

‒ написала в новом посте Фреймут.

Напомним,