Настя Приходько ошарашила заявлением: физическую измену мужа я прощу

Громкое интервью Анастасии Приходько активно обсуждают поклонники певицы.

Знаменитость рассказала об отношениях с супругом Александром, называя их очень теплыми и крепкими. Однако отметила, что если муж ей изменит, она его точно простит.

Звезда аргументировала свой возможный поступок тем, что их отношения проверенные временем: они прошли вместе многое, поддерживали друг друга, были всегда рядом. Именно общее прошлое для артистки является главным показателем того, что на этого человека она точно может рассчитывать, он ее не подведет. А что касается физической измены, то Анастасия объясняет ее как «черт попутал».

Анастасия Приходько с мужем Александром / социальная сеть Instagram

Мы с моим мужем столько прошли, я знаю, что он настолько надежный человек, как бы мне сложно не было, я знаю, что он будет рядом. Если он полюбит другого человека, я его отпущу. Дети все с ним, все будет с ним. Этот человек навсегда будет со мной. Если произойдет измена физиологическая ‒ бес попутал, я прощу. Потому что мне гораздо дороже все то, что мы прошли. А это, ну, черт попутал.

Сама же Приходько заверила, что никогда не изменит Александру. Она его очень любит, пытается только оберегать, дарить тепло и не раздражать.

Напомним,