Анастасия Приходько рассекретила, какую сумму тратит в месяц на семью: Не шикую

21 июня 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Анастасия Приходько рассекретила, какую сумму тратит в месяц на семью: Не шикую
Певица Анастасия Приходько
социальная сеть Instagram

В недавнем интервью для Александры Кучеренко певица Анастасия Приходько рассказала, какие суммы у нее уходят на содержание дома, детей, покупку продуктов и одежды.

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34-летняя звезда считает, что жизнь дана человеку всего одна, поэтому нужно наслаждаться ею в полной мере. Исполнительница не привыкла экономить, она покупает все, что считает нужным в конкретный момент.

В месяц на содержание дома площадью 200 квадратных метров и на семью из пяти человек артистке нужно около 82 тысяч гривен. Больше всего деньги расходуются на детей и продукты питания. Так, на одежду для наследников Анастасия тратит около 10 тысяч гривен за один поход в магазин, а на еду ‒ около 20 тысяч гривен в месяц.

Я захожу в супермаркет и так, чтобы нам хватило на три-четыре дня, – полторы тысячи гривен,
– откровенничает знаменитость.

Анастасия Приходько с детьми / социальная сеть Twitter

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В холодильнике звездного семейства есть самые разнообразные продукты: красная икра, мидии, аргентинские креветки, индейка, лосось и другие не самые дешевые товары.

Я транжира, не умею обращаться с деньгами. Жизнь одна, и я не хочу всю свою жизнь посвятить тому, чтобы на что-то откладывать. Если я это хочу – покупаю это. Я думаю, что живу нормально и не шикую,
– добавила Приходько.

Напомним,

Супруг Анастасии Приходько Александр с детьми Нанной и Гордеем / социальная сеть Instagram
 

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