Анастасия Приходько рассекретила, какую сумму тратит в месяц на семью: Не шикую
В недавнем интервью для Александры Кучеренко певица Анастасия Приходько рассказала, какие суммы у нее уходят на содержание дома, детей, покупку продуктов и одежды.
В месяц на содержание дома площадью 200 квадратных метров и на семью из пяти человек артистке нужно около 82 тысяч гривен. Больше всего деньги расходуются на детей и продукты питания. Так, на одежду для наследников Анастасия тратит около 10 тысяч гривен за один поход в магазин, а на еду ‒ около 20 тысяч гривен в месяц.
Я захожу в супермаркет и так, чтобы нам хватило на три-четыре дня, – полторы тысячи гривен,– откровенничает знаменитость.
Я транжира, не умею обращаться с деньгами. Жизнь одна, и я не хочу всю свою жизнь посвятить тому, чтобы на что-то откладывать. Если я это хочу – покупаю это. Я думаю, что живу нормально и не шикую,– добавила Приходько.
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