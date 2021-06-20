Вера Брежнева спела и станцевала с мужем в авто ‒ видео

20 июня 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Вера Брежнева спела и станцевала с мужем в авто ‒ видео
Певица Вера Брежнева
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Личная жизнь Веры Брежневой и Константина Меладзе не для всеобщего обозрения. Оба артиста придерживаются мнения, что счастье любит тишину.

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Композитор не дает комментариев о жизни с исполнительницей в интервью, а певица лишь изредка публикует домашние снимки с любимым или же кадры с совместных путешествий. Сейчас же знаменитость решила сделать исключение, выставив видео, на котором развлекается с мужем в машине.

Супруги совместно исполнили новый хит Брежневой «Розовый дым», слова и музыку к которому написал Меладзе. Большим удивлением для поклонников стало то, что именно композитор исполняет мужскую партию в песне.

Звезда предстала в кадре в черном платье с объемными рукавами и темных солнцезащитных очках. Мужчина же облачился в черную льняную рубашку классического фасона и также не забыл о солнцезащитных очках.

Врываемся в выходные. Розовый дым,
‒ подписала публикацию Брежнева.

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Фолловеры обрадовались творческому тандему. Многие оценили вокальные способности Константина, которые он так редко показывает: «Вы такие прекрасные, смотрю и улыбаюсь. Невероятно гармоничные и красивые!», «Без улыбки невозможно на вас смотреть!», «Константин, это было очень неожиданно!», «Восхитительно поют», «Здорово получилось», «Как он классно поет».

Напомним,

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