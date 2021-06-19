Супруга Владимира Остапчука показала аппетитную фигуру в купальнике на отдыхе в Черногории ‒ фото

Летние отпуска знаменитостей впечатляют разнообразием. Так, Владимир Остапчук с женой Кристиной посетили город Котор, что в Черногории.

Пара остановилась в роскошном отеле с видом на море и горы, а также арендовала автомобиль, чтобы иметь возможность посмотреть как можно больше достопримечательностей.

В Instagram жены телеведущего появляются не только счастливые совместные кадры, но и пикантные снимки в купальниках. На одном из них девушка позирует перед камерой, зайдя в море по колени, а на фоне виднеются невероятной красоты горы.

Кристина одета в раздельный купальник салатового цвета, который подчеркнул все достоинства ее точеной фигуры. Она приняла эффектную позу, акцентировав внимания на ягодицах и бюсте. Дополнили образ знаменитости шляпа с широкими краями и темные солнцезащитные очки.

Без фильтров. Без лонгридов. Просто идеально!

‒ подписала кадр нотариус.

Супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк / социальная сеть Instagram

Фолловеры в восторге от фигуры Кристины, они буквально засыпали девушку комплиментами: «Это вообще законно, быть такой красоткой», «Вау! Какая же фигура отменная!», «Прекрасно выглядишь», «Роскошная женщина».

Напомним,