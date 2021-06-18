Сергей Притула вспомнил о ярких моментах, которые он пережил вместе с папой

18 июня 2021 17:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула вспомнил о ярких моментах, которые он пережил вместе с папой
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Певец Сергей Притула поделился трогательными воспоминаниями об отце.

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В воскресенье, 20 июня, в Украине отмечают День отца. Накануне праздника ведущий Нового канала Сергей Притула поделился теплыми  воспоминаниями об отце и рассказал, как в детстве проводил лето с родителями.

Найяскравіші спогади - це, звісно, дитинство. Спільні поїздки на море, ловля креветок марлею. Це було таке не зовсім комфортне радянське дитинство, коли ти їдеш десь на Азовське море, живеш бозна в якому пансіонаті, береш електрокип’ятильник і в літровій банці кип’ятиш воду. Світла немає, жодних зручностей… - вспоминает Сергей Притула. - Але ти щасливий, бо з мамою і татом ви ловите крабів і креветок, потім варите їх тим же кип’ятильником у якійсь каструлі, яку десь наколядували.

Сергей Притула с папой / пресс-служба Нового канала
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К сожалению, отец Сергея Притулы умер от рака в 2005 году. Но сын унаследовал его привычки.

Любов до подорожей мені, мабуть, передалася від батька - ми їздили в дуже тривалі поїздки, могли поїхати зі Збаража на берег Азовського моря, а це немалий шмат дороги, - рассказал ведущий Нового канала. - Зараз ловлю себе на тому, що люблю їздити за кермом на відстані в тисячу-півтори кілометрів. Поки їду, розсортовую всі щоденні думки, розкладаю всі турботи по поличках. Поки помандрував туди-назад, вирішив усі справи, хоча й добу не був в Києві.

Сергей Притула с папой и братом / пресс-служба Нового канала
Берегите своих родителей и не забывайте говорить им, как сильно любите, не только в праздники, но и без повода!

Напомним, 

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