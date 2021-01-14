Сергей Притула посвятил любимой жене трогательные слова в ее День рождения: фото именинницы

14 января 2021 14:40 Юлия Крутиева
Сергей Притула посвятил любимой жене трогательные слова в ее День рождения: фото именинницы
Телеведущий Сергей Притула
пресс-служба

13 января супруга телеведущего Сергея Притулы Екатерина отпраздновала свой день рождения.

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Счастливой жене и маме двух прекрасных деток Екатерине Притуле исполнилось 36 лет. В честь такого события любящий муж – ведущий Нового канале Сергей Притула – решил поздравить именинницу не только лично, но и публично в социальной сети.

На своей странице в Фейсбук телеведущий опубликовал фотографию жены с прошлого ее дня рождения. В подписи к снимку Сергей не только написал поздравительные слова, но и выразил свои чувства к Екатерине. Мужчина поблагодарил жену за невероятную поддержку, терпение, любовь, за то, что возле нее он и детки становятся только лучше:

Дякую за терпіння і підтримку! За те, що коли ти щось скажеш, а я не дослухаюсь, а потім трапиться, як ти казала, ти ніколи не кажеш: «А я казала»!!! Дякую за те, що жодного разу я не почув у відповідь на свої феєричні ідеї слів «це не можливо»!!! Дякую за те, що твоя любов надихає! І що поцілунок стає запорукою хорошого дня! Спасибі тобі за те, що біля тебе ми всі стаємо кращими! Любимо Тебе! Дмитрик, Соля і Вумна Вутка!

Супруга Сергея Притулы Катерина в свой день рождения 2019 год / facebook.com/serhiyprytula

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Также Сергей Притула объяснил, почему не опубликовал новую фотографию супруги. Сделал он это с юмором, присущим ему, отметив, что его супруга стала еще красивее за прошедший год и он не хочет показывать всю эту красоту публике.

Просто за рік вона стала ще красивішою і мені якось не пасує аж тааааак нею хвалитись! Тим більше, в часи пандемії!

Сергей Притула с женой Екатериной / facebook.com/katerina.sopelnik

Напомним,

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