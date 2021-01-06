Сергей Притула рассказал, как в детстве наколядовал маме на шубу
6 января 2021 13:20
Ведущий «Где логика?» Сергей Притула
пресс-служба Нового канала
Ведущий «Где логика?» Сергей Притула вспомнил, как встречал Рождество на Тернопольщине.
Рождество всегда было одним из тех праздников, который отмечают с размахом. К нему до сих пор тщательно готовятся. Пока взрослые возятся на кухне и по хозяйству, дети учат колядки и репетируют Вертепы.Напомним,
Ведущий «Где логика?» (шоу покажет Новый канал) Сергей Притула в детстве тоже колядовал. И это приносило неплохую прибыль.
Мені було десь років 12, братові – 15 із половиною чи 16. Ми були ловкі пацани, – улыбается Сергей. – В період зимових свят разом із братом колядували, засівали та щедрували. Заробили з ним стільки грошей, що на них придбали мамі шубу.
Сергей Притула с братом / пресс-служба Нового канала
«Добрий вечір тобі» і «Нова радість» – це must-have для колядника. Окрім цих традиційних колядок в мене є ще улюблена – «Небо і земля нині торжествують». Я в ній купаюся максимально, – рассказывает Сергей. – В юні роки з мамою любили розкладати на два голоси «В Віфлеємі новина, Діва Сина породила. Породила в благодаті Непорочна Діва Мати Марія». Мама свого часу співала першим голосом у хорі, я в ансамблі співав третім. У залежності від компанії, від гурту людей, з якими сидиш за столом, ти або заводиш сам цю колядку, або вже приєднуєшся до неї.
Сергей Притула с мамой / пресс-служба Нового канала