Сергей Притула рассказал, как в детстве наколядовал маме на шубу

6 января 2021 13:20 Юлия Крутиева
Сергей Притула рассказал, как в детстве наколядовал маме на шубу
Ведущий «Где логика?» Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Ведущий «Где логика?» Сергей Притула вспомнил, как встречал Рождество на Тернопольщине.

Читайте также2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом
На Галичине Рождество всегда было одним из тех праздников, который отмечают с размахом. К нему до сих пор тщательно готовятся. Пока взрослые возятся на кухне и по хозяйству, дети учат колядки и репетируют Вертепы. 

Ведущий «Где логика?» (шоу покажет Новый канал) Сергей Притула в детстве тоже колядовал. И это приносило неплохую прибыль.

Мені було десь років 12, братові – 15 із половиною чи 16. Ми були ловкі пацани, – улыбается Сергей. – В період зимових свят разом із братом колядували, засівали та щедрували. Заробили з ним стільки грошей, що на них придбали мамі шубу.

Сергей Притула с братом / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеКатя Осадчая мечтает заняться спортом, которое любила в детстве, но покинула
Интересный факт, но Рождество – это тот праздник, на который Сергей отказывается работать, какой бы большой гонорар ему не предлагали. Потому что мчится в Збараж, к маме. Они собираются семьей за праздничным столом, чтобы поколядовать.

«Добрий вечір тобі» і «Нова радість» – це must-have для колядника. Окрім цих традиційних колядок в мене є ще улюблена – «Небо і земля нині торжествують». Я в ній купаюся максимально, – рассказывает Сергей. – В юні роки з мамою любили розкладати на два голоси «В Віфлеємі новина, Діва Сина породила. Породила в благодаті Непорочна Діва Мати Марія». Мама свого часу співала першим голосом у хорі, я в ансамблі співав третім. У залежності від компанії, від гурту людей, з якими сидиш за столом, ти або заводиш сам цю колядку, або вже приєднуєшся до неї.

Сергей Притула с мамой / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Сергей Притула Рождество социальные сети новости

Материалы по теме

MONATIK поделился яркими фото с семейного отдыха на Мальдивах
Новости

MONATIK поделился яркими фото с семейного отдыха на Мальдивах
Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV
Анонсы на ТВ

Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV
Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
Анонсы на ТВ

Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом
Новости

2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом

Популярное на сайте

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)

Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK