2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом
21 октября 2020 года Джесси Кейв в третий раз стала мамой.
Вернуться домой с малышом актриса смогла лишь спустя месяц после его появления на свет. Все это время мальчик находился в неонатальном отделении.
Вчера Джесси сообщила, что ее сынок, которому еще нет и трех месяцев, вновь оказался в больнице. У него выявили коронавирус.
На своей странице в Инстаграм Кейв опубликовала фото из больничной палаты. В подписи к снимку актриса рассказала о самочувствии сыночка.
Желаем малышу скорейшего выздоровления, побыстрее вернуться домой и забыть весь этот ужас.
Напомним,