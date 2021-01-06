2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом

21 октября 2020 года Джесси Кейв в третий раз стала мамой.

Третьи роды у звезды фильма "Гарри Поттер" были тяжелыми. Как позже говорила Джесси Кейв , по сравнению с двумя предыдущими – эти были экстремальными и страшными.

Вернуться домой с малышом актриса смогла лишь спустя месяц после его появления на свет. Все это время мальчик находился в неонатальном отделении.

Актриса Джесси Кейв с сыном в больнице / instagram.com/jessiecave

Вчера Джесси сообщила, что ее сынок, которому еще нет и трех месяцев, вновь оказался в больнице. У него выявили коронавирус.

На своей странице в Инстаграм Кейв опубликовала фото из больничной палаты. В подписи к снимку актриса рассказала о самочувствии сыночка.

Сын Джесси Кейв заразился коронавирусом / instagram.com/jessiecave

К счастью, угрозы жизни мальчика нет, он идет на поправку. Звезда признается, что ее малыш за 2 месяца своей жизни стал сильнее. Но ее очень расстраивает, когда в его крошечную ручку вставляют иглу и он сильно плачет.

Желаем малышу скорейшего выздоровления, побыстрее вернуться домой и забыть весь этот ужас.

Напомним,