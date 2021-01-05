Ники Минаж впервые показала публике лицо своего сына

5 января 2021 02:00 Юлия Крутиева
Ники Минаж впервые показала публике лицо своего сына
Певица Ники Минаж
Fotobank / GettyImages

В начале осени 2020 года жизнь Ники Минаж заиграла новыми красками.

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Приятная причина тому – рождение первенца. В сентябре Ники Минаж вместе со своим супругом Кеннетом Петти стали родителями замечательного мальчика.

Все это время Ники следовала примеру своих коллег-родителей – не показывала публике своего наследника. Но в честь Нового года певица решила сделать поклонникам неожиданный сюрприз.

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала серию фотографий, на которых во всей красе показала своего сына. Мальчик заметно подрос и уже с пеленок может считаться иконой стиля.

Сын Ники Минаж / instagram.com/nickiminaj
На снимках малыш позирует не только в костюмах от именитых брендов, но и с бриллиантовыми украшениями. 

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В комментариях 38-летняя Ники поспешила поздравить своих фолловеров с Новым годом, а также рассказала, каково это – быть мамой.

Спасибо тебе, что ты выбрал меня своей мамой. Желаю вам друзья счастливого и процветающего Нового года. Спасибо за вашу любовь и поддержку на протяжении этого путешествия. Это так много значит для меня, – пишет певица. – Стать мамой — это, безусловно, самая интересная работа, за которую я когда-либо бралась. Посылаю любовь всем матерям-супергероям. Обнимаю всех женщин, которые были беременны в течение всего этого непростого времени.

Сын Ники Минаж / instagram.com/nickiminaj

Напомним, 

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