Алина Гросу скрывает роман с известным актером?

4 января 2021 15:10 Юлия Крутиева
Алина Гросу скрывает роман с известным актером?
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

В прошлом году Алина Гросу удивила публику неожиданным заявлением.

Читайте такжеЗои Кравиц подала на развод спустя полтора года после свадьбы
Певица Алина Гросу призналась, что развелась со своим супругом Александром Комковым. После пышной свадьбы в Италии супруги прожили вместе меньше года. Причиной расставания стала измена парня.

Но Алина не расстраивается. После развода певица посвятила себя творчеству. Но, судя по последним фотографиям и видео, она скрывает роман с известным актером.

Предполагаемым парнем Гросу является актер Роман Полянский. Вместе с ним певица сейчас наслаждается отдыхом в Буковеле. 

С Новым годом, дорогие друзья. Если вас от этого видео сегодня не укачает, значит, вчера вы недостаточно хорошо отметили. Будьте счастливы. И пусть рядом будут только те, кто по-настоящему ценят вас, вашу жизнь и вообще ваше время. Здоровья вам, любви и пусть 2021 будет легким, приятным, вдохновляющим и ярким на сказочно-добрые события! – пишет Алина в комментариях под фото, на котором она с Романом позирует на фоне заснеженных гор.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
Читайте такжеМАСКА: создатели представили самого милого участника шоу
Сам Полянский опубликовал в своем Инстаграм забавный ролик из автомобиля. В кадре он вместе с Алиной дурачится на камеру и просто веселится от души.

Также актер исполнил главную роль в клипе Алины. Несмотря на то, что певица отрицает отношения с Романом, публика убеждена, что между ними не просто рабочие отношения, а все-таки любовь.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Алина Гросу социальные сети отношения новости романы звезд Роман Полянский

Материалы по теме

Орел и Решка: ведущий проекта приручил беркута
Новости

Орел и Решка: ведущий проекта приручил беркута
Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Новости

Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом
МАСКА: создатели представили самого милого участника шоу
Новости

МАСКА: создатели представили самого милого участника шоу
Победители шоу "Зважені та щасливі-9", обручившиеся во время финала, – расстались
Новости

Победители шоу "Зважені та щасливі-9", обручившиеся во время финала, – расстались

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)

Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK