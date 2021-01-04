Алина Гросу скрывает роман с известным актером?

В прошлом году Алина Гросу удивила публику неожиданным заявлением.

Певица Алина Гросу призналась, что развелась со своим супругом Александром Комковым. После пышной свадьбы в Италии супруги прожили вместе меньше года. Причиной расставания стала измена парня.

Но Алина не расстраивается. После развода певица посвятила себя творчеству. Но, судя по последним фотографиям и видео, она скрывает роман с известным актером.

Предполагаемым парнем Гросу является актер Роман Полянский. Вместе с ним певица сейчас наслаждается отдыхом в Буковеле.

С Новым годом, дорогие друзья. Если вас от этого видео сегодня не укачает, значит, вчера вы недостаточно хорошо отметили. Будьте счастливы. И пусть рядом будут только те, кто по-настоящему ценят вас, вашу жизнь и вообще ваше время. Здоровья вам, любви и пусть 2021 будет легким, приятным, вдохновляющим и ярким на сказочно-добрые события! – пишет Алина в комментариях под фото, на котором она с Романом позирует на фоне заснеженных гор.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Сам Полянский опубликовал в своем Инстаграм забавный ролик из автомобиля. В кадре он вместе с Алиной дурачится на камеру и просто веселится от души.

Также актер исполнил главную роль в клипе Алины. Несмотря на то, что певица отрицает отношения с Романом, публика убеждена, что между ними не просто рабочие отношения, а все-таки любовь.

Напомним,