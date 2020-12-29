Алина Гросу призналась, в какой компании отметит Новый год
29 декабря 2021 12:05
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu
Певица Алина Гросу рассказала, где и с кем встретит 2021 год и какие подарки уже приготовила родным.
Алина Гросу, которая в новогоднем шоу телеканала «Украина» «Новорічна ніч на каналі «Україна» исполнит свой хит «Голый король», отмечает, что 2020-й стал для нее знаковым.
Эта песня посвящена моему разводу. Наверное, этот год был для меня важен этим событием, и я благодарна, что мое разбитое сердце только положительно отразилось на моем творчестве, – рассказала Алина.
Певица Алина Гросу / пресс-служба канала Украина
Я планирую встретить Новый год в Буковеле с любимыми людьми, с семьей. А еще я буду работать. Уже купила много игрушек, у нас очень много детей в семье, – отметила певица. – Мой младший родной брат любит все, что связано с сельским хозяйством, различные комбайны. Ему 3 годика, но он знает все названия. Поэтому я приобрела большой набор, чтобы он мог всем этим играть. У старшего брата – двое малышей, у двоюродных братьев также дети. В общем купила очень много игрушек, чтобы у детей поднялось настроение.
Напомним,