Оля Цибульская призналась, что муж "заказал" ее на Новый год
29 декабря 2021 03:00
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya
Певица Оля Цибульская наконец-то рассказала о своем любимом.
Оля Цибульская тщательно скрывает личную жизнь. Мы еще не знаем даже имени ее мужа. А на совместных фотографиях она постоянно закрывает его лицо. Певица объясняет это тем, что однажды она чуть не потеряла любимого, и с тех пор решила оберегать свое счастье от посторонних глаз. Но иногда Оля все же говорит о муже. За кулисами Improv Live Show (Новый канал) певица рассказала о сюрпризе, который он для нее подготовил.
Муж купил меня на Новый год, – с улыбкой говорит Оля. – Я постоянно работаю в Новогоднюю ночь. А любимому всегда хотелось, чтобы мы праздновали вместе. Представляете, он позвонил моему концертному директору и сделал предоплату за выступление.
Оля Цибульская с мужем / instagram.com/cybulskaya
По словам певицы, директор все проверил и принял деньги. Но никто не подозревал, что заказчик – муж Оли.
Моему удивлению не было предела, когда в 22:00 я зашла в зал и увидела родных, – говорит певица. – Тогда и поняла, кто меня «заказал». Кстати, это был единственный Новый год, когда отдохнула и кайфонула. Подарок оказался очень милым и приятным. Признаюсь, тогда я забрала свой гонорар.
Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
Напомним,