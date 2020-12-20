Оля Цибульская рассекретила, какой подарок презентовал ей муж на 35-летие

20 декабря 2020 16:00 Катерина Даниленко
Оля Цибульская рассекретила, какой подарок презентовал ей муж на 35-летие
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram

14 декабря певица Оля Цибульская отметила день рождения.

Читайте такжеНелепая смерть: "Двойник" Ким Кардашьян скончалась от очередной пластической операции
Устраивать громкую вечеринку звезда не стала, но целый день принимала поздравления и подарки от близких и коллег. Супруг исполнительницы подарил ей долгожданный отдых в теплых краях. Оля не стала уточнять, куда именно отправиться, но обещала делиться солнечными снимками в купальниках.

Муж подарил поездку, там тепло и море. Я боюсь рассказывать, потому что мои коллеги говорили: «Я только расскажу и отменяется рейс или что». Я лучше выложу фото где-то в стрингах и порадуемся все вместе,
‒ заявила звезда.

Певица Оля Цибульская / социальная сеть Instagram

Читайте такжеУ меня сейчас страшный испуг: Григорий Чапкис попал в больницу с воспалением легких
Цибульская также призналась, что утром в день рождения она немного расстроилась, что ей уже 35, но в один миг все изменилось.

Я проснулась и хотела расплакаться. Я подумала «Бл*ть, 35». А потом поняла, пока меня с днем рождения поздравляют родители, то я еще маленький ребенок и хочу, чтобы это продолжалось вечно. И на самом деле это лишь цифра какая-то, а чувствую себя я очень круто! У меня замечательный сын, впереди куча планов и я думаю, что все будет классно.

Напомним,

Облако тегов

Оля Цибульская отдых звезд социальные сети фото новости день рождения звезд

Материалы по теме

"Холостячка" Ксения Мишина отреагировала на хейт в Сети касательно ее выбора в финале шоу
Новости

"Холостячка" Ксения Мишина отреагировала на хейт в Сети касательно ее выбора в финале шоу
Алла Мазур рассказала, как находит общий язык с сыном-подростком
Новости

Алла Мазур рассказала, как находит общий язык с сыном-подростком
Не хочу тебя терять: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.12.2020)
Сериалы

Не хочу тебя терять: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.12.2020)
Гороскоп на 21 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 21 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK