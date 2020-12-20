Оля Цибульская рассекретила, какой подарок презентовал ей муж на 35-летие
20 декабря 2020 16:00
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram
14 декабря певица Оля Цибульская отметила день рождения.
звезда не стала, но целый день принимала поздравления и подарки от близких и коллег. Супруг исполнительницы подарил ей долгожданный отдых в теплых краях. Оля не стала уточнять, куда именно отправиться, но обещала делиться солнечными снимками в купальниках.
Муж подарил поездку, там тепло и море. Я боюсь рассказывать, потому что мои коллеги говорили: «Я только расскажу и отменяется рейс или что». Я лучше выложу фото где-то в стрингах и порадуемся все вместе,‒ заявила звезда.
Певица Оля Цибульская / социальная сеть Instagram
Я проснулась и хотела расплакаться. Я подумала «Бл*ть, 35». А потом поняла, пока меня с днем рождения поздравляют родители, то я еще маленький ребенок и хочу, чтобы это продолжалось вечно. И на самом деле это лишь цифра какая-то, а чувствую себя я очень круто! У меня замечательный сын, впереди куча планов и я думаю, что все будет классно.
Напомним,