Слава Каминская сходила в церковь к бывшему мужу-священнику – фото

19 декабря 2020 13:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская сходила в церковь к бывшему мужу-священнику – фото
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Первый брак певицы Славы Каминской с другом детства Евгением продлился недолго. Исполнительница изменила мужу с клипмейкером и подала на развод.

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Несмотря на разрыв, бывшие супруги продолжают общаться и дружить. Евгений не держит зла на артистку и тепло вспоминает их отношения. Слава же, в свою очередь, поддержала мужчину с решением податься в священники.

Мой бывший муж нашел новую роль – стал очень полезным человеком в Храме святой великомученицы Варвары. Чем я очень горжусь и поражена. Спасибо за великодушный прием. А отцу Георгию ‒ за экскурс в историю. Замечательный день был,
– написала Каминская под фото из церкви.

Слава Каминская с бывшим мужем Евгением / социальная сеть Instagram

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К слову, ранее в интервью артистка признавалась, что серьезных намерений построить семью с бизнесменом у нее не было. Девушка только вышла с болезненных отношений и переживала тяжелый период, Евгений в этот момент оказался рядом. Поженились молодые люди в 2012 году, а уже в 2013 оформили развод.

Напомним,

Слава Каминская в храме великомученицы Варвары / социальная сеть Instagram
 

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