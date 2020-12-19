Слава Каминская сходила в церковь к бывшему мужу-священнику – фото
19 декабря 2020 13:00
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram
Первый брак певицы Славы Каминской с другом детства Евгением продлился недолго. Исполнительница изменила мужу с клипмейкером и подала на развод.
Читайте такжеСнуп Догг раскритиковал Карди Би за распущенность: Где интимность переживаний и женская загадка?Несмотря на разрыв, бывшие супруги продолжают общаться и дружить. Евгений не держит зла на артистку и тепло вспоминает их отношения. Слава же, в свою очередь, поддержала мужчину с решением податься в священники.
Мой бывший муж нашел новую роль – стал очень полезным человеком в Храме святой великомученицы Варвары. Чем я очень горжусь и поражена. Спасибо за великодушный прием. А отцу Георгию ‒ за экскурс в историю. Замечательный день был,– написала Каминская под фото из церкви.
Слава Каминская с бывшим мужем Евгением / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Слава Каминская в храме великомученицы Варвары / социальная сеть Instagram