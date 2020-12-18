Снуп Догг раскритиковал Карди Би за распущенность: Где интимность переживаний и женская загадка?

18 декабря 2020 03:00 Юлия Крутиева
Снуп Догг раскритиковал Карди Би за распущенность: Где интимность переживаний и женская загадка?
Снуп Догг и Карди Би/ фотоколлаж TV.UA
Fotobank / GettyImages

Продюсер и рэп-музыкант Снуп Догг раскритиковал трек «WAP» Megan Thee Stallion и Карди Би. Песня, кстати, одна из самых популярных 2020 года.

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Снуп Догг считает, что певицы чрезмерно сексуально себя проявляют. И ему очень не хотелось бы, чтобы молодые девушки брали с них пример. Артист заявил, что в женщине должна оставаться загадка.

О Господи. Куда вы несетесь, где ваше воображение? Где интимность переживаний и женская загадка? Мужчина должен хотеть сам узнать вас ближе, а не чтобы вы ему все выложили. Мне нравится, когда в женщине есть тайна, это ее гордость. Женщины должны оберегать свое сокровище, а не выставлять его напоказ, – заявил музыкант.

Кадр из клипа Cardi B - WAP

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Также американский артист отметил, что, будь ему лет 20, – тогда бы он поддержал песню, более того, предложил бы сделать совместный ремикс. Однако с возрастом у него изменились взгляды на женскую сексуальность.

Не отреагировать на критику Снупа не смог муж Карди Би – рэпер Offset. Артист стал на сторону исполнительниц и заявил, что в женские дела мужчинам лезть не стоит и тем более указывать, как им себя вести. 

Мы, рэперы-мужчины, говорим о тех же вещах. Девушки реализуются и увеличивают свое влияние через такие песни, не надо этому мешать. Никогда раньше в топе не было столько девушек-артисток. Они догоняют и обгоняют нас, ставят новые рекорды, – сказал Offset.

Кадр из клипа Cardi B - WAP

Напомним,

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