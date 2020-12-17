Известная украинская группа YUKO распалась спустя 4 года существования
Участники группы YUKO шокировали поклонников неожиданной новостью.
Но сложный 2020 год внес коррективы в планы группы. Музыканты не смогли выдержать длительной паузы в творчестве, а также справиться с постоянными конфликтами в коллективе.
Сегодня группе YUKO исполняется четыре года. Ровно четыре года назад мы выпустили свой первый сингл Хороша на лейбле Masterskaya под патронажем Ивана Дорна. После было много концертов, фестивалей, европейских шоукейсов и больших свершений. Мы успели побывать в Польше, Венгрии, Македонии, Казахстане, объездить всю Украину и выступить на крупнейших фестивалях страны, - говорится в заявлении. - Ежегодно мы создавали громкие сольные концерты, коллабились с разными крутыми артистами, стали финалистами Национального отбора на Евровидение, выпустили два полноформатных альбома, множество синглов, лайвов и сняли Мегамикс по альбому Dura? одним дублем, которым очень гордимся.
Напомним,