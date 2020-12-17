Известная украинская группа YUKO распалась спустя 4 года существования

Участники группы YUKO шокировали поклонников неожиданной новостью.

Группе YUKO удалось привлечь к себе внимание благодаря участию в Национальном отборе на «Евровидение-2019» . Они записали несколько коллабораций с известными артистами и стали желанными гостями на фестивалях.

Но сложный 2020 год внес коррективы в планы группы. Музыканты не смогли выдержать длительной паузы в творчестве, а также справиться с постоянными конфликтами в коллективе.

Группа YUKO / instagram.com/yukoua/

Так, в четвертый день рождения дуэта, 16 декабря, участники группы YUKO объявили о распаде на официальных страницах в соцсетях. Они поблагодарили всех поклонников, которые были вместе с ними.

Но при этом ребята отметили, что на этом их творчество не завершается. Далее участники группы продолжат сольное творчество.

Сегодня группе YUKO исполняется четыре года. Ровно четыре года назад мы выпустили свой первый сингл Хороша на лейбле Masterskaya под патронажем Ивана Дорна. После было много концертов, фестивалей, европейских шоукейсов и больших свершений. Мы успели побывать в Польше, Венгрии, Македонии, Казахстане, объездить всю Украину и выступить на крупнейших фестивалях страны, - говорится в заявлении. - Ежегодно мы создавали громкие сольные концерты, коллабились с разными крутыми артистами, стали финалистами Национального отбора на Евровидение, выпустили два полноформатных альбома, множество синглов, лайвов и сняли Мегамикс по альбому Dura? одним дублем, которым очень гордимся.

Напомним,