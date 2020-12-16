Санта Димопулос резко отреагировала на обвинение Юлии Саниной в лицемерии

16 декабря 2020 13:40 Юлия Крутиева
Санта Димопулос резко отреагировала на обвинение Юлии Саниной в лицемерии
Санта Димопулос и Макс Леонов
instagram.com/santadimopulos

Финал проекта «Танці зірками» выдался довольно эмоциональным.

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В 2020 году за победу в «Танцях з зірками» боролись две суперзвезды – Санта Димопулос и Юлия Санина. После подсчета всех зрительских голосов и баллов от судей заветный кубок удалось получить экс-солистке «ВИА Гры».

Но в конце эфира Санта сделала неожиданный поступок. Певица решила отдать кубок Юле. Но фронтвумен группы The Hardkiss подобный жест не оценила. 

Спустя несколько недель Санина решила прокомментировать финал шоу «Танці з зірками». Это она сделала в интервью авторского проекта Рамины Эсхакзай «Ходят слухи».

Певица Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss
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Юлия назвала поступок Санты Димопулос «унизительным», а ее отказ от победы – «лицемерием». Также певица отметила, что «серебро» в шоу ее устраивает.

Пройти мимо таких слов экс-солистка группы «ВИА Гра» не смогла. На своей странице в Инстаграм она опубликовала резкий ответ на обвинения коллеги по сцене.

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Санта ответила, что в шоу-бизнесе совершенно нет места искренности, поэтому многие воспринимают добрые дела, как подвох.

Потому что каждый видит мир через свою призму. Потому что в шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается, как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что не люблю сферу шоу-бизнеса и почему я там чужая, – пишет Димопулос. – Я живу сердцем, и все говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды – не главное, кубок – не главное, победы – не главное. Человечность, отношение, доброта, люди, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь – вот самое важное в этом мире, и в каждом из нас.

Певица Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos
Напомним, 

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