Первые ласточки. Zависимые: актер сериала ударил каскадера во время съемок

Актер Максим Самчик рассказал, как снимались сцены боя без правил в нашумевшем сериале Нового канала.

На Новом канале – неделя «Перших ластівок. Zалежні». С понедельника по четверг в 21:00 зрители смогут смотреть по две серии любимого сериала. В первых сериях они познакомились с новыми персонажами. В частности, с Владом Якименко – бойцом без правил, которого сыграл Максим Самчик.

Впечатляющие сцены боя дались съемочной группе нелегко. Каскадеру, работавшему в паре с Самчиком, вообще досталось от актера.

Моими напарниками и постановщиками боя были каскадеры. Надо отдать им должное: они прекрасные мастера своего дела. Очень важно, чтобы рядом были профессионалы: ты можешь совершить оплошность, а они на нее быстро отреагируют, – рассказал актер сериала Нового канала в интервью журналу «Теленеделя». – Один раз я случайно все-таки сработал в контакт с каскадером – ударил его. Это был несильный удар, но все же попал по человеку, хотя рука должна была пролететь мимо. Я растерялся и остановился, а каскадер продолжил работать несмотря ни на что. Так что мы смогли доснять дубль. Конечно, потом я перед ним извинился за эту ситуацию.

Кстати, что-что, а драться Максим умеет. Нет, он не был хулиганом – просто еще в школе начал заниматься тайским боксом.

В детстве я ходил на тайский бокс, в 2019-м занимался по мере того, как позволяло свободное время. А в начале 2020-го вернулся к занятиям, но специально для сериала приемы не учил, – добавил актер.

К чему приведет Влада его увлечение боями без правил – узнаете в следующих сериях. «Перші ластівки. Zалежні» – с 14 декабря с понедельника по четверг в 21:00 на Новом канале!