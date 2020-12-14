Звезда сериала "Первые ласточки. Zависимые" Тая Щурук снялась топлес
Актриса Тая Щурук раскрыла одну из граней ее в сериале "Первые ласточки. Zависимые" Альбины Хаткипер.
Розовые волосы, яркие наряды, длинные ногти - такой вы актрису еще точно не видели. Но на этом смелые эксперименты не закончились.
Альбина - вебкам-модель (девушка, которая общается с клиентами в видеочатах за деньги, - прим. ред.). Так что по сюжету я должна была раздеться, - рассказала Таисия-Оксана. - Для меня откровенные сцены - не проблема, потому что это всего-навсего часть работы. К тому же, на съемках все было лояльно: соски заклеены, все культурно. Наглой обнаженки в кадре не будет. Но красивые очертания тела - да.
Момент с обнажением - очень крутой ход. Альбина раздевает себя, но вместе с этим она себя и прячет. Это - одна из ее масок, - отметила актриса сериала Нового канала. - Ей надо раздеться, чтобы почувствовать любовь, которой ей не хватает в отношениях и семье. Чтобы посмотреть на себя глазами людей, которые видят ее обнаженной. Это важная тема - не просто сняла лифчик, здесь есть смысл.
Напомним,