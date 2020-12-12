МастерШеф-10: кто покинул шоу в 15 выпуске от 12.12.2020

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 15 выпуске от 12.12.2020

12 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 15 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.

На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10» нужно было приготовить лосось с тушеными овощами, грибным жу и грибными чипсами. На приготовление у чернофартушников был всего час.

Однако без но... и в этот раз не обошлось. Приготовить блюда аматоры должны были без какой-либо посуды. У них были лишь фольга, пергамент и рукав для запекания.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 15 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинула Алина Матвийчук.

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 15 выпуске от 12.12.2020 / пресс-служба

Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 19 декабря, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.