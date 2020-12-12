МастерШеф-10: кто покинул шоу в 15 выпуске от 12.12.2020
12 декабря на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 15 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.
Однако без но... и в этот раз не обошлось. Приготовить блюда аматоры должны были без какой-либо посуды. У них были лишь фольга, пергамент и рукав для запекания.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 15 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинула Алина Матвийчук.
Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в субботу, 19 декабря, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.