МастерШеф-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
8 декабря 2020 12:52
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
пресс-служба канала СТБ
12 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск шоу МастерШеф-10.
Смотрите в 15 выпуске шоу МастерШеф-10
: Лучшие кулинары-аматоры юбилейного сезона сразятся в конкурсе посвященному карантинным условиям. Они поделятся на команды, чтобы купить продукты, которых бы хватило семье из трех человек на неделю. Более того, участникам всего лишь за полтора часа придется приготовить блюда, заготовки и полуфабрикаты, чтобы семейство могло питаться в течении семи дней. Оценивать результаты кулинаров будут участницы проекта "СуперМама". Кто же покорит требовательных гостей, а кто получит черный фартук?
15 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 12.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.