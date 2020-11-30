МастерШеф-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)

30 ноября 2020 19:09 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
МастерШеф-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
пресс-служба

5 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск шоу МастерШеф-10.

Смотрите в 14 выпуске шоу МастерШеф-10: 10 самых лучших аматоров-кулинаров страны сразятся в интертейменте на кухне «МастерШеф»! Даже судьи отметят, что такого уровня сложности не было за все 10 сезонов проекта. А все потому, что участники должны разделиться на пары и всего лишь за полтора часа приготовить сет из трех изысканных ресторанных блюд. Каждое блюдо должно объединять и шоу, и концепцию сета. Кто представит рацион лесоруба, а кто проведет урок химии? Чей интертеймент больше всех поразит судей?

14 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 05.12.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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