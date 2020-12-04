МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут удивлять Тину Кароль блюдами кето диеты

4 декабря 2020 17:30 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут удивлять Тину Кароль блюдами кето диеты
МастерШеф-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
пресс-служба канала СТБ

В новом выпуске «МастерШеф»-10 на СТБ десятка лучших кулинаров-аматоров будут готовить для одной из самых уникальных певиц и дивы украинской музыки - Тины Кароль!

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Судьи 10 сезона «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский осчастливят  участников новостью - звездной гостью конкурса станет Тина Кароль. Участникам предстоит удивить певицу изысканными блюдами кето диеты.

Тина Кароль очень следит за фигурой и уже не один год придерживает кето диеты. Этот вид питания базируется на употребление жиров натурального происхождения, белков и клетчатки, никаких углеводов. Когда начнется конкурс, вы получите меню-дневник, в котором каждый день состоит из 3 приемов пищи. Вам нужно составить меню соответствующее кето диете для недельного рациона Тины Кароль. Всего должно получиться по 21 блюду от каждой команды, - объявили судьи.

МастерШеф-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020) / пресс-служба

Составить меню и приготовить 21 кулинарный шедевр за два часа нереально, поэтому часть блюд аматоры могут сделать в виде заготовок. Победителя выберет сама Тина! Кто сможет приготовить все по правилам кето диеты, и какая команда угодит требовательному вкусу звездной гостьи? Смотрите новый выпуск проекта "МастерШеф-10" 5 декабря в 19:00 на СТБ.

 

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