МастерШеф-10: кулинары-аматоры будут удивлять Тину Кароль блюдами кето диеты
В новом выпуске «МастерШеф»-10 на СТБ десятка лучших кулинаров-аматоров будут готовить для одной из самых уникальных певиц и дивы украинской музыки - Тины Кароль!
Тина Кароль очень следит за фигурой и уже не один год придерживает кето диеты. Этот вид питания базируется на употребление жиров натурального происхождения, белков и клетчатки, никаких углеводов. Когда начнется конкурс, вы получите меню-дневник, в котором каждый день состоит из 3 приемов пищи. Вам нужно составить меню соответствующее кето диете для недельного рациона Тины Кароль. Всего должно получиться по 21 блюду от каждой команды, - объявили судьи.
Составить меню и приготовить 21 кулинарный шедевр за два часа нереально, поэтому часть блюд аматоры могут сделать в виде заготовок. Победителя выберет сама Тина! Кто сможет приготовить все по правилам кето диеты, и какая команда угодит требовательному вкусу звездной гостьи? Смотрите новый выпуск проекта "МастерШеф-10" 5 декабря в 19:00 на СТБ.