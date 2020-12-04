Вестерн "Бандитки": неизвестные факты о фильме

5 декабря в 18:55 телеканал 2+2 покажет культовый комедийный вестерн «Бандитки» с горячими Сальмой Хайек и Пенелопой Крус в главных ролях.

Две очаровательные налетчицы – образованная европейка и грубоватая мексиканка – снова будут грабить банки Дикого Запада. TV.UA собрал самые интересные факты о фильме «Бандитки».

Факт 1

Большинство трюков красотки Сальма Хайек и Пенелопа Крус исполняли сами. Актрисы признались, что самые сложные сцены в фильме, когда их героини скачут галопом на лошадях.

Факт 2

Мало кто знает, что сценарий к фильму писал легендарный режиссер Люк Бессон.

Факт 3

Во время ограбления банка, Сара (Сальма Хайек) напевает мелодию «Den Schonen Blauen Donau». Но эта песня будет написана лишь спустя 20 лет после событий в фильме.

Факт 4

В жизни главные актрисы дружат уже много лет.

Факт 5

В следующем году исполнится 15 лет с момента выхода фильма.