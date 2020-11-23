5 фантастических фактов о фильме «Пятый элемент»

23 ноября 2020 12:22 Александр Кива
5 фантастических фактов о фильме «Пятый элемент»
5 фантастических фактов о фильме «Пятый элемент»
пресс-служба

22 ноября в 20:10 канал 2+2 показал мировой кинохит, фантастический боевик «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович в главных ролях.

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История о настоящей любви, которая спасает планету от надвигающейся катастрофы – снова на наших телеэкранах.

Самые интересные факты о культовом фильме читайте в подборке от TV.UA

  1. Люк Бессон стал не только режиссером боевика, но и написал к нему сценарий. Более того идея фильма возникла у него еще в средней школе.   
  2. «Божественный язык» – язык, на котором говорит главная героиня Лилу, насчитывал 400 слов. Его выдумал Люк Бессон и сильно дополнила во время съемок Милла Йовович.
  3. Бюджет боевика составил 90 миллионов долларов! В 1997 году это был самый высокобюджетный фильм Голливуда, снятый во Франции, а также фильм с самыми дорогими спецэффектами. 
  4. Для картины сшили 900 костюмов! Их дизайн разработал французский модельер Жан-Поль Готье.
  5. На роль Лилу кастинговались более 8 000 актрис. После длительных поисков Бессон выбрал Миллу Йовович. «У Миллы особенная внешность, она может быть девушкой из прошлого и одновременно из будущего. Она может быть египтянкой или римлянкой. Она может быть Нефертити, и она может быть из космоса».

Смотрите культовые фильмы на выходных на канале 2+2!

 

 

 

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