Звезда за штурвалом: из-за кого в США переписали закон о полетах
Богатые и знаменитые готовы платить огромные деньги и даже рисковать жизнью, чтобы самим покорять небеса.
После съемок в фильме «Лучший стрелок» актер Том Круз влюбился в небо. Когда фильм вышел в прокат, а Круз получил свой гонорар, он сразу же купил себе самолет Gulfstream IV на 19 пассажиров. Голливудский актер заплатил за него 36 миллионов долларов! В роскошном самолете звезды есть несколько спален, PlayStation-зона и даже поле для мини-гольфа.
Но вместо того, чтобы просто наслаждаться полетом в качестве пассажира, актер решил сесть за штурвал и столкнулся с неожиданной проблемой. Согласно закону США, Круз не мог получить лицензию пилота из-за низкого роста – 1,69 см. Тогда на защиту актера стали его фанаты среди военных пилотов. Властям США пришлось не только пойти на уступки кинозвезде, но и внести правки в законодательство.
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