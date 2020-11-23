Звезда за штурвалом: из-за кого в США переписали закон о полетах

23 ноября 2020 12:10 Александр Кива
Звезда за штурвалом: из-за кого в США переписали закон о полетах
Звезда за штурвалом: из-за кого в США переписали закон о полетах
пресс-служба

Богатые и знаменитые готовы платить огромные деньги и даже рисковать жизнью, чтобы самим покорять небеса.

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В свое время Том Круз тоже захотел полетать и приобрел себе шикарный самолет. Сколько заплатил актер за свою прихоть и как его желание стать пилотом изменило законы США, узнали журналисты программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

После съемок в фильме «Лучший стрелок» актер Том Круз влюбился в небо. Когда фильм вышел в прокат, а Круз получил свой гонорар, он сразу же купил себе самолет Gulfstream IV на 19 пассажиров. Голливудский актер заплатил за него 36 миллионов долларов! В роскошном самолете звезды есть несколько спален, PlayStation-зона и даже поле для мини-гольфа.

Но вместо того, чтобы просто наслаждаться полетом в качестве пассажира, актер решил сесть за штурвал и столкнулся с неожиданной проблемой. Согласно закону США, Круз не мог получить лицензию пилота из-за низкого роста – 1,69 см. Тогда на защиту актера стали его фанаты среди военных пилотов. Властям США пришлось не только пойти на уступки кинозвезде, но и внести правки в законодательство.

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Теперь Том Круз свободно пилотирует на своем лайнере и даже летает на нем на фестивали и кинопремьеры.

Еще больше впечатляющих историй и невероятных фактов о человечестве и природе – смотрите в информационно-развлекательном проекте «Затерянный мир» на канале 2+2.

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