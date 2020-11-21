ТОП фильмов для выходного дня от актрисы сериала "Объятия лжи" Алины Сергеевой
В декабре на СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» производства Starlight Production.
Актриса признается, что свободное время любит проводить с семьей, выезжать на природу, гулять на свежем воздухе. Также Алина с удовольствием смотрит хорошее кино.
Я очень люблю смотреть хорошее американское кино, сериалы. Они очень сильные. Меня впечатлили «Черное зеркало», «Чужестранка» – мощный и классный сериал. За последнее время еще меня впечатлил фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» – прекрасная, яркая, фантазийная, глубокая и современная история о любви. Очень красивая операторская работа. Любой фильм Вуди Аллена можно смотреть.
Сериал «Черное зеркало» меня потряс. Он вышел давно, но я посмотрела его сравнительно недавно. Некоторые серии очень сильные. Порой его тяжело смотреть, нужно переваривать. Это про нас и очень поучительно. Я понимаю, что нужно меньше гаджетов, но жизнь течет своим чередом. В последнее время я стала любить легкие сериалы, например, «Отель Элеон». Мне нравится их юмор и ирония.
Мне вообще стало нравиться легкое кино. Раньше мне были по душе такие фильмы, как «Рассекая волны», «Догвилль», «Меланхолия», но рождение ребенка меня изменило. Сейчас хочется больше светлого и позитивного, не хочется уходить в сложные энергии. Еще обязательно смотрю сериалы с моим участием (улыбается), - рассказывает Алина Сергеева.
Напомним,