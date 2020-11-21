ТОП фильмов для выходного дня от актрисы сериала "Объятия лжи" Алины Сергеевой

Эксклюзив 21 ноября 2020 20:05 Юлия Крутиева
ТОП фильмов для выходного дня от актрисы сериала
Актриса Алина Сергеева
пресс-служба канала СТБ

В декабре на СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» производства Starlight Production.

Читайте такжеТОП-5 найкращих серіалів: підбірка нового ведучого ICTV Сергія Лиховиди
В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Пока все ожидают премьеру проекта, актриса Алина Сергеева, исполнившая главную роль, поделилась списком своих любимых фильмов и сериалов.

Актриса признается, что свободное время любит проводить с семьей, выезжать на природу, гулять на свежем воздухе. Также Алина с удовольствием смотрит хорошее кино.

Я очень люблю смотреть хорошее американское кино, сериалы. Они очень сильные. Меня впечатлили «Черное зеркало», «Чужестранка» – мощный и классный сериал. За последнее время еще меня впечатлил фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» – прекрасная, яркая, фантазийная, глубокая и современная история о любви. Очень красивая операторская работа. Любой фильм Вуди Аллена можно смотреть.

Кадр из фильма "Колесо чудес" / КиноПоиск

Сериал «Черное зеркало» меня потряс. Он вышел давно, но я посмотрела его сравнительно недавно. Некоторые серии очень сильные. Порой его тяжело смотреть, нужно переваривать. Это про нас и очень поучительно. Я понимаю, что нужно меньше гаджетов, но жизнь течет своим чередом. В последнее время я стала любить легкие сериалы, например, «Отель Элеон». Мне нравится их юмор и ирония.

Кадр из фильма "Отель Элеон" / КиноПоиск

Мне вообще стало нравиться легкое кино. Раньше мне были по душе такие фильмы, как «Рассекая волны», «Догвилль», «Меланхолия», но рождение ребенка меня изменило. Сейчас хочется больше светлого и позитивного, не хочется уходить в сложные энергии. Еще обязательно смотрю сериалы с моим участием (улыбается), - рассказывает Алина Сергеева.

Напомним,

Облако тегов

кино фильмы эксклюзив что посмотреть Алина Сергеева

Материалы по теме

Фантастическая неделя на ТЕТ – кино о судьбоносных открытиях, невероятных свершениях и волшебных приключениях
Анонсы на ТВ

Фантастическая неделя на ТЕТ – кино о судьбоносных открытиях, невероятных свершениях и волшебных приключениях
ТОП-5 найкращих серіалів: підбірка нового ведучого ICTV Сергія Лиховиди
Киноперсона

ТОП-5 найкращих серіалів: підбірка нового ведучого ICTV Сергія ЛиховидиЭксклюзив
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Телешоу

Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Гороскоп на 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK