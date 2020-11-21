ТОП-5 найкращих серіалів: підбірка нового ведучого ICTV Сергія Лиховиди

Новий ведучий «Ранку у великому місті» Сергій Лиховида – фанат сералів. Він вже давно для себе зрозумів, що фільми значно програють серіалам. Чим же так круті серіали?

На думку Сергія Лиховиди, щоразу, коли завершив перегляд одного фільму , починаєш знову шукати новий, читати відгуки, передивлятись трейлери… Інколи вибір фільму триває довше, ніж його перегляд. Із серіалом все набагато простіше: ти знайшов класну багатосерійну стрічку і просто дивишся серію за серією, сезон за сезоном.

Ловіть від нашого кіномана і кінокритика гайд по топовим серіалам.

1. «Паперовий будинок»

Цьогоріч цей іспанський серіал просто підірвав кіношний простір. Історія про пограбування в оригінальний спосіб стала найпопулярнішою багатосерійною стрічкою у різних куточках планети. Основні маркери «Паперового будинку» – червоний комбінезон і маска Сальвадора Далі – тепер символізують боротьбу з несправедливістю та капіталізмом. А композиція «Bella ciao», однозначно, засяде у вашій голові. Хто ще не встиг подивитися?

2. «Гострі картузи»

3. «Мільярди»

Це вау! Динамічний, крутий, подібно стиснутій пружині, він «вистелив» в жанрі кримінальної драми. У серіалі зображена Англія 20-х років – ох, цей антураж. Троє братів повертаються з фронту з абсолютним різним представленням і розумінням свого майбутнього. Томас Шелбі – центральна фігура їх банди. Він розпочинає війну за панування своєї сім’ї в місті і не зупиняться ні перед чим. Злочинці наводять жах на жителів міста, адже в їх картузи вшиті гострі леза, від різкого удару яких жертва падає замертво. Сюжет серіалу заснований на реальній історії про злочинне угруповання Бірмінгема.

Це історія радше не про гроші, а про людей і емоції. Захоплююча гра між талановитим та амбіційним фінансовим генієм, який не хоче потрапити за грати і кар’єристом-прокурором, який намагається усіма способами його посадити. Боббі «Акса» називають королем Уолл-стріт, а на королів завжди готується замах. Непохитний Чак, зі свого боку, здатний відправити за ґрати навіть старих друзів сім'ї. Не очікуйте класичної боротьби антагоніста та протагоніста, все не так прозаїчно, як може здатися на перший погляд. За глибину, динаміку і жорсткий гумор відповідають шоураннери Брайан Коппельман і Девід Левін, в «скарбничці» яких «Тринадцять друзів Оушена» та «Ілюзіоніст». Буде гаряче.

4. «Захищаючи Джейкоба»

5. «Як уникнути покарання за вбивство»

Що ж, приготуйтеся до розслідування вбивства підлітка. В центрі уваги зразкова сім’я Барберів - тато Енді, мама Лорі і син Джейкоб. Енді, як помічник окружного прокурора, одразу береться за справу, аби знайти вбивцю 14-річного Бені. Хлопця жорстоко вбили ударами ножа в серце і залишили помирати в парку. Моторошно? А як вам той факт, що Енді відсторонили від справи, тому що головним підозрюваним стає його син Джейкоб – однокласник вбитого. Його відбитки знайшли на місці злочина та й однокласники схиляються до думки, що вбивця саме він. І це не спойлер, це зав’язка історії. Чи насправді Джейкоб соціопат? Вдасться Енді знайти докази щодо непричетності свого сина? Питання залишаються відкритими….

Анна-Ліза Кітінг керує власною юридичною фірмою і одночасно викладає кримінальне право в університеті. Вона надзвичайно розумна і харизматична, володіє сильною енергетикою. Ця жінка непередбачувана, безстрашна і небезпечна. Анна-Ліза навчає своїх студентів «витягувати» найбільш програшні справи. Кітінг настільки вміло вибудовує лінію захисту, що справа перевертається з ніг на голову. Вона збирає навколо себе команду з найкращих студентів – і сюжет «розганяється», як Tesla. Проте, усі вони і самі замішані в справі «витонченого» вбивства. Серіал розкриває особисті драми персонажів, їх темне минуле і примарне майбутнє. А яка гра акторів… це щось просто неймовірне.

Усі серіали на різну тематику: про пограбування, про Англію 20-х років, про фінансові махінації сучасності, про важкі судові справи. Вони супердинамічні: затягують з першої секунди і тримають твою увагу від початку і до кінця. Ти співпереживаєш героям, ти хочеш бути в цій історії, уявляєш себе на місці якогось героя.

Плюс лайфхак від Сергія Лиховиди: шукайте серіали, які вже вийшли повністю, тоді не потрібно буде довго і болісно чекати наступних сезонів, – і ти просто насолоджуватимешся переглядом.