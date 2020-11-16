День рождения Андрея Бурыма: ТОП фильмов и сериалов с любимым актером

16 ноября известный украинский актер и продюсер Андрей Бурым празднует свой День рождения.

«Встреча одноклассников»

TV.UA решил вспомнить самые интересные роли Андрея Бурыма в фильмах и сериалах на канале НЛО TV, которые хочется пересматривать. Выбирайте свой вариант для просмотра и сделайте этот вечер немного веселее!

В центре сюжета история одного класса, который встречается спустя 25 лет после выпуска. Среди них – трое старых друзей: Андрей (Андрей Бурым), Валера (Валерий Харчишин) и Леша (Алексей Нагрудный). У каждого из них свои проблемы и сложности. Но на встрече выпускников они решают по-настоящему оторваться, чтобы забыть обо всех трудностях взрослой жизни хотя бы на один вечер.

«СышишьШоу»

«СышишьШоу» – это главный украинский сериал о гопниках. Персонажи Дрона, Тайсона, Цезаря и Костыля уже стали классикой своего жанра. Если вы хотите от души посмеяться над «типочками с района» – смело пересматривайте все выпуски «СышишьШоу». К слову, у героя Андрея Бурыма – Дрона – тут одна из главных и самых колоритных ролей.

«СуперКопы»

Начальник отделения полиции Георгий Мамиашвили – это, пожалуй, самый эмоциональный персонаж комедийного ситкома о жизни полицейских «СуперКопы». Этот грузин пересажал за коррупцию всех друзей и родственников, а теперь взялся за установку порядка в городе. Мамиашвили – одна из наших любимых ролей Андрея Бурыма, ведь по словам самого актера, входя в роль, Мамиашвили живет отдельной жизнью от него.

«Швидка»

В первых двух сезонах сериала «Швидка» у Андрея Бурыма роль главного врача – Александра Сергеевича. Это комедийный сериал о жизни простых украинских парамедиков, где каждый герой особенный. Тут много юмора, но все это на фоне очень сложной работы: ведь парамедики почти ежедневно спасают жизни людей. А вот герой Бурыма – хитрый и немного подхалимный главврач, который пытается обратить на себя внимание коллеги – доктора Виталины. Наблюдать за его ухаживаниями, как и за всем, что он делает в кадре, очень смешно и интересно.