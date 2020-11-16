Леся Никитюк показала, как в Украине нелегально добывают янтарь и где вымывают ценный камень
Путешествуя на "Le Маршрутке" по Волыни, ведущая Нового канала Леся Никитюк наткнулась на клондайк, где вымывают ценный камень
Сначала старатели прорывают канал от ближайшего водоема, затем ставят помпу, которая подает воду под давлением, – рассказывает ведущая. – Струя воды настолько мощная, что образует глубокую лунку. Длиннющим шестом старатели начинают ковырять лунку в поисках янтаря. Камень легче воды, поэтому он просто всплывает на поверхность, а собирают его обычными сачками.
Если повезет, то за работу можно немало заработать, а можно и попасть за решетку.
В 2014 году за килограмм янтаря большей фракции платили 10 тысяч долларов, – вспоминает местный старатель. – Сейчас – 1-2 тысячи. Мыть янтарь опасно. Может приехать полиция и арестовать, потому что это делается незаконно. Но моем, потому что с детства привыкли к этой работе, и больше ничего не умеем.
Во время съемок старатели тоже намыли ценного камня, аж на... 55 долларов.
Стоит ли того такой риск? Можно ничего и не найти. Мне в этой ситуации очень жаль природу, – грустит Леся Никитюк. – Пейзаж на клондайке не то что ужасный. Такое ощущение, что там все разбомбили. Как будто находишься на мертвой планете, где нет жизни – только кратеры и пустыня. Такой метод нелегальной добычи буквально уничтожает природу. Еще долгие годы ничего не сможет прорасти на этой земле.
Какие еще опасные встречи ждут Лесю Никитюк – смотрите в «Le Маршрутке» каждую субботу в 12:00 на Новом канале.
Напомним,